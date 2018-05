La scelta della forma da conferire alla zona bikini con la depilazione inguine è un'operazione preliminare importante. Va considerato, infatti, che l'aspetto delle parti intime può avere ripercussioni sulla percezione del proprio corpo . L'inguine depilato con una forma a rettangolo , ad esempio, può dare l'impressione di un aumentato volume, così come può "spezzare" le curve che naturalmente si delineano in prossimità delle parti intime; un triangolo ben definito con la depilazione inguine tende a mantenere, invece, l'armonia di questa zona.

Per questo motivo, prima di depilare l'inguine a casa o dall'estetista, è bene definire la forma che si desidera ottenere. In commercio, esistono anche dei stencil appositi per definire la zona bikini con forme originali, come, ad esempio, un cuore o una stella.

In ogni caso, prima di procedere con la depilazione inguine, è ideale definire la zona da depilare con la forma che si considera più appropriata, cercando di rispettare la simmetria e l'armonia di questa zona.