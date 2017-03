Il delirio è un grave turbamento delle capacità mentali e del pensiero, a insorgenza generalmente improvvisa, che comporta, soprattutto, uno stato confusionale e una riduzione della consapevolezza dell'ambiente circostante. In medicina, il delirio è conosciuto anche come stato confusionale acuto o delirium .

I medici ritengono che il delirio nelle persone in terapia intensiva dipenda da una combinazione di fattori, tra cui: la presenza di una grave condizione di salute (motivo per cui il paziente è ricoverato in terapia intensiva), la somministrazione di dosi massicce di diversi farmaci e la ventilazione meccanica .

Interessanti indagini statistiche hanno dimostrato che il delirio presenta il più alto tasso di incidenza tra le persone ricoverate in terapia intensiva. I numeri in proposito parlano di un 50-75% dei pazienti, quindi la metà e anche di più.

In base ad attendibili studi neurologici, l'insorgenza del delirio dipende da un malfunzionamento dell'attività cerebrale , tale per cui risultano alterati i meccanismi di trasmissione degli impulsi nervosi in entrata e in uscita dal cervello. A causare il malfunzionamento dell'attività cerebrale che caratterizza il delirio possono essere diversi fattori, tra cui:

Il delirio di per sé non è una condizione fonte di complicazioni; lo può diventare, tuttavia, nel momento in cui dipende da una grave condizione di salute. Una forma di delirio associata a una grave condizione di salute può rendere necessaria l'assistenza continua da parte di personale specifico, pregiudicare ulteriormente la qualità della vita del malato e, in alcuni frangenti, rappresentare perfino un rischio per la vita.

Il delirio non è sempre responsabile, in tutti i pazienti, dello stesso quadro sintomatologico. Per questo motivo, gli esperti hanno ritenuto opportuno distinguere tre tipologie di delirio:

In genere, i sintomi e i segni del delirio compaiono nel giro di poche ore e fluttuano nell'arco della giornata (nel senso che alternano momenti di particolare intensità a momenti di apparente assenza). Nella maggior parte dei pazienti, la sintomatologia subisce un drastico peggioramento con il buio della notte, quando la capacità di riconoscere l'ambiente circostante si riduce per ovvi motivi. Entrando nei dettagli delle manifestazioni cliniche, il delirio ha principalmente 4 conseguenze:

Diagnosi

In genere, l'iter di esami diagnostici per l'individuazione del delirio e delle sue cause scatenanti comprende: l'esame obiettivo, l'anamnesi, una valutazione neurologica, una valutazione dello stato mentale e una serie di test di laboratorio (es: esami delle urine, analisi del sangue ecc.).

La diagnosi di delirio non è sempre semplice e immediata, in quanto la condizione in questione presenta diverse analogie sintomatiche con la già citata demenza, la psicosi, alcune forme di depressione e certe disfunzioni congenite dell'encefalo.

IMPORTANZA DI UNA DIAGNOSI ACCURATA DELLE CAUSE

L'individuazione precisa delle cause scatenanti il delirio è estremamente importante, in quanto è il punto di partenza per la pianificazione della terapia più adeguata.