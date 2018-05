Le contrazioni preparatorie sono spasmi della muscolatura uterina, avvertibili dal secondo trimestre della gravidanza, che si fanno più frequenti nel corso del terzo trimestre.

Quanto durano le Contrazioni Preparatorie?

Le contrazioni preparatorie durano circa 30-60 secondi, nel corso dei quali la pancia diventa dura e resta contratta per alcuni attimi, poi tutto torna alla normalità. Questi spasmi compaiono ad intervalli irregolari e, generalmente, non sono ravvicinati tra loro (in alcuni casi, però, possono presentarsi anche ad intervalli di 5-10 minuti) e possono cessare all'improvviso.

Le Contrazioni Preparatorie sono dolorose?

La sensazione dolorosa è quasi del tutto assente: le contrazioni preparatorie assomigliano maggiormente al disagio o al fastidio provocato dai crampi mestruali.

Bisogna segnalare comunque che ogni gravidanza presenta peculiarità proprie, quindi vi sono delle donne che non sperimentano mai questi sintomi.

Le variabili che permettono di avvertire le contrazioni preparatorie sono numerose e comprendono:

Peso e costituzione della gestante;

Soglia del dolore (variabile da donna a donna).

Come si distinguono dalla Contrazioni "Vere"

Le contrazioni preparatorie tendono ad essere più intense nell'ultimo trimestre, quando si avvicina il parto. Per questo motivo, potrebbero essere confuse le vere e proprie doglie.

A differenza delle contrazioni del parto, quelle preparatorie si riconoscono per diversi motivi, fra i quali:

Non si presentano in successione: queste contrazioni non sono regolari, ma sono sporadiche e durano meno di 30-40 secondi;

Non aumentano di frequenza e non hanno intensità progressiva: anche se provocano disagio, l'entità della contrazione rimane costante ed il fastidio non aumenta in quelle successiva;

Non comportano sintomi dolorosi: possono essere di entità così lieve che, a volte, non vengono avvertite dalle gestanti (comunque non abbastanza forti e regolari da indurre il travaglio);

Tendono a risolversi se la futura mamma cammina, cambia posizione o si sdraia.

Frequentemente, le contrazioni preparatorie possono essere avvertite nei seguenti casi:

Il bambino è in movimento;

La gestante ha la vescica piena;

Dopo un rapporto sessuale;

La futura mamma è particolarmente disidratata.

Segni a cui prestare attenzione

Le donne che avvertono le contrazioni preparatorie non devono preoccuparsi, salvo nei casi in cui si verifichi la contemporanea comparsa di forti dolori addominali, sanguinamenti, perdita vaginale continua di liquidi o emorragie. In questo caso, le future mamme devono rivolgersi immediatamente al proprio medico di base o al ginecologo.