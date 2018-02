Come suggerisce il termine "irreversibile", dall'ultimo stadio del coma non è possibile un recupero e, purtroppo, non esistono interventi utili per ripristinare le funzioni vitali. In altre parole, la diagnosi di coma irreversibile equivale al decesso della persona.

Cosa succede dopo la diagnosi di coma irreversibile

Coma irreversibile: sospensione supporto cardio-respiratorio

Dopo che è stata confermata lo diagnosi di coma irreversibile, tutti i trattamenti di supporto cardio-respiratorio vengono sospesi.

Durante l'apnea del paziente in coma irreversibile, possono evidenziarsi riflessi motori spinali (fenomeno di Lazzaro); questi movimenti comprendono l'opistotono (iperestensione e spasticità di testa e colonna vertebrale), la rotazione del collo, l'irrigidimento delle gambe e la flessione delle estremità superiori.

La cessazione del supporto ventilatorio si traduce in aritmie terminali; l'arresto cardiaco definitivo del paziente in coma irreversibile avviene dopo qualche ora o alcuni giorni.

Coma irreversibile: donazione degli organi

Una volta concluso l'iter procedurale volto a decretare lo stato di coma irreversibile, può essere considerata la possibilità di donare gli organi, previo consenso dei familiari e qualora le condizioni generali lo consentano (ovvero se il soggetto è un buon candidato per l'età o non siano presenti gravi patologie concomitanti).

In questo caso, il paziente in coma irreversibile può essere mantenuto in "vita" artificialmente, con le apparecchiature di rianimazione, fino all'espianto degli organi per la donazione, secondo le Linee Guida del Centro Nazionale dei Trapianti.