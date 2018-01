Di solito, in relazione alla presenza di un tumore, il risultato della citologia urinaria è riportato come:

Negativo : vengono identificate solo cellule uroteliali normali.

: vengono identificate solo cellule uroteliali normali. Positivo : nel campione, sono state riscontrate con certezza delle cellule indifferenziate, cioè con aspetto tumorale.

: nel campione, sono state riscontrate con certezza delle cellule indifferenziate, cioè con aspetto tumorale. Dubbio: presenza di cellule atipiche (cioè diverse dall'urotelio normale), ma non identificabili con certezza come maligne.

Se il risultato è negativo

Occorre precisare che un risultato negativo dopo citologia urinaria non esclude la presenza di un tumore (il valore predittivo negativo dell'esame citologico non è elevato).

La bassa sensibilità di quest'analisi deriva dal fatto che la desquamazione delle cellule tumorali è assente o molto scarsa in presenza di neoplasie uroteliali poco avanzate. La possibilità che il test risulti positivo è più alta, invece, in presenza di tumori estesi o particolarmente aggressivi.

In base a tali considerazioni, il paziente in cui è presente il sospetto clinico per un tumore delle vie urinarie dovrà consultare lo specialista, per l'esecuzione degli opportuni approfondimenti diagnostici, come la cistoscopia o la tomografia computerizzata (TC).

Se il risultato è positivo

L'attendibilità della citologia urinaria in presenza di un risultato positivo è, invece, elevata (se il personale medico è esperto, la specificità dell'esame citologico supera il 90%).

In presenza di un risultato positivo, il paziente dovrà essere sottoposto ad esami di secondo livello come la cistoscopia, la TC con mezzo di contrasto, le biopsie multiple della vescica (mapping vescicale) e/o l'ureterorenoscopia (URS). Talvolta, è possibile analizzare anche le alterazioni a carico dei cromosomi delle cellule uroteliali mediante tecnica FISH (ibridazione fluorescente in situ).

Se il risultato è dubbio

Un risultato dubbio alla citologia urinaria può indicare lo sviluppo di una neoplasia a basso grado di malignità o la presenza di un'infiammazione delle vie urinarie (es. infezioni o calcolosi).

Il riscontro di cellule atipiche in pazienti con sintomi urinari infiammatori richiede la ripetizione dell'esame citologico dopo un'adeguata terapia medica.

Limiti

L'esame citologico delle urine è caratterizzato da un'elevata percentuale di risultati falsi negativi: in circa il 50% dei casi non riesce a rilevare la presenza di cellule neoplastiche. In particolare, la citologia urinaria potrebbe non rilevare piccoli tumori del tratto urinario che crescono più lentamente.

Alcuni falsi positivi si possono verificare, invece, in presenza di infiammazioni vescicali con il riscontro di cellule reattive, che, in certi casi, possono assomigliare a quelle tumorali.