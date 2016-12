Generalità

La cisti follicolare è la più comune cisti ovarica di tipo funzionale.

Ripiene di liquido e prive di caratteristiche tumorali, le cisti follicolari colpiscono soprattutto le donne in età riproduttiva.



Nella maggior parte dei casi, risultano asintomatiche – ossia non causano sintomi – e tendono a sparire spontaneamente nell'arco di qualche settimana. Più raramente, possono causare sintomi (tra cui dolore pelvico, senso di pressione, nausea e vomito) e richiedere l'intervento del medico.

Le cause di cisti follicolari sono da ricercarsi in un'anomalia del ciclo mestruale e, nello specifico, in un inappropriato processo di separazione tra follicolo e cellula uovo.

In genere, per stabilire la presenza di una cisti follicolare, sono fondamentali: l'esame obiettivo, l'anamnesi e un esame ecografico delle ovaie.

Breve ripasso di cosa sono le cisti ovariche

Le cisti ovariche sono sacche ripiene di materiale liquido o solido, che si possono formare all'esterno o all'interno delle ovaie di una donna.

Nella maggior parte dei casi, sono qualcosa di fisiologico, che dipende dal ciclo mestruale; più raramente, sono la conseguenza di tumori benigni o maligni, oppure di condizioni patologiche come l'endometriosi o l'ovaio policistico.

In ambito medico, le cisti ovariche fisiologiche prendono il nome di cisti funzionali, mentre le cisti ovariche dovute a una condizione patologica sono dette cisti patologiche (o non funzionali).