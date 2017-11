Il ciclo mestruale è un delicato concatenarsi di eventi fisiologici, il cui scopo consiste nella maturazione della cellula uovo ( gamete femminile ) e nella preparazione di un “ambiente” adatto al suo eventuale impianto. Questi processi predispongono, dunque, all'inizio di un'eventuale gravidanza, nel caso in cui si verificasse la fecondazione dell'ovocita da parte di uno spermatozoo di origine maschile. Il ciclo mestruale ricorre a intervalli regolari, mediamente ogni 28 giorni, cioè dal 1° giorno di una mestruazione al giorno precedente l'inizio del flusso successivo. Tuttavia, va considerata normale una certa variabilità individuale. L'anovulazione è una delle cause dell' infertilità femminile , poiché implica l'assenza di ovociti utilizzabili.

Le fasi del ciclo mestruale sono associate alla secrezione periodica e regolare degli ormoni ovarici, ipotalamici ed ipofisari, direttamente correlati alla fertilità . Al mantenimento della regolarità delle mestruazioni , dell'ovulazione e di altri eventi correlati concorrono, quindi, diverse strutture dell'organismo ( sistema nervoso centrale , ipotalamo, ipofisi ed ovaie). Per questo motivo, i cicli anovulatori possono riconoscere altre svariate cause, tra cui:

I fattori che possono predisporre al ciclo anovulatorio sono molteplici. L'anovulazione è una situazione comune in seguito alla comparsa dei primi cicli mestruali ( pubertà ) e con l'avvicinarsi della menopausa, quando gli ovociti rimasti non sono più molti. I cicli anovulatori possono dipendere da condizioni che interessano le ovaie e l'apparato riproduttivo femminile secondari a:

Sintomi e complicazioni

I cicli anovulatori tendono a essere irregolari per quanto riguarda la durata: in alcuni casi risultano ravvicinati tra loro (l'intervallo di tempo tra una mestruazione e l'altra è più breve di 21 giorni), altre volte sono più distanziati del normale (oltre 36 giorni).

Anche le variazioni notevoli che si possono riscontrare nella frequenza del ciclo mestruale da mese a mese possono segnalare una disfunzione ovulatoria. Raramente, le mestruazioni sono regolari senza che venga rilasciato l'ovocita.

L'assenza dell'ovulazione può associarsi anche alla cessazione dei periodi mestruali (amenorrea secondaria) o a perdite ematiche eccessive (sanguinamento uterino disfunzionale).

Il ciclo anovulatorio non è di per sé associato ad altre particolari manifestazioni fisiche. Tuttavia, nelle donne che non hanno ovulazione possono essere assenti certi sintomi della fase ovulatoria, quali:

Tensione mammaria;

Gonfiore addominale;

Mutazioni del tono dell'umore.

In caso di ciclo anovulatorio, anche l'aspetto del muco cervicale non è tendenzialmente regolare (ossia non appare filante, più denso ed elastico durante l'ovulazione).

La principale conseguenza di questa disfunzione è l'infertilità femminile. Va ricordato, infatti, che anche quando l'ovulazione avviene normalmente e una donna desidera intraprendere una gravidanza, le probabilità di concezione sono pari a circa il 25% ogni mese. Se il ciclo è anovulatorio o irregolare, la possibilità di concepire risulta inferiore o nulla, in quanto non è disponibile un gamete femminile per la fecondazione. In generale, la difficoltà a rimanere incinta è il sintomo principale che conduce a sottoporsi ad accertamenti medici.

Altri fattori associati all'ovulazione possono risultare compromessi, rendendo difficile la procreazione, come:

Scarsa qualità del muco cervicale;

Eccessivo o difettivo ispessimento dell'endometrio (tessuto che riveste la parete interna dell'utero, a livello del quale si verifica l'impianto della cellula uovo matura qualora venisse fecondata);

Livelli di progesterone anormalmente bassi;

Fase luteale breve.

Ciclo anovulatorio: come si riconosce

La precisione mensile nella comparsa delle mestruazioni non garantisce che si sia verificata l'ovulazione.

In un ciclo mestruale, la variabile che ne determina la durata è l'ovulazione, poiché da quel momento ha inizio la fase luteale (periodo che va dal rilascio dell'ovocita all'inizio delle mestruazioni). Quest'ultima è, infatti, più costante e richiede dai 12 ai 16 giorni (durata media: 14 giorni).

Nei cicli anovulatori, la mancanza dell'ovulazione non significa, poi, che non ci stata attività ovarica.

Per sapere se l'ovulazione è avvenuta, è possibile ricorrere alla misurazione della temperatura basale che tende ad aumentare normalmente intorno al 14° giorno del ciclo mestruale; se l'andamento è, invece, un continuo di alti e bassi è probabile che si sia verificata l'anovulazione.