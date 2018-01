Cicatrice Cesareo

La cicatrice del cesareo è il risultato di un parto non portato a conclusione tramite la "tradizionale" via vaginale. In determinate circostanze, infatti, viene praticata dai medici un'incisione chirurgica per facilitare la nascita del bambino. Questo taglio si estende per 8-15 cm circa, in senso longitudinale (cioè in corrispondenza della linea centrale dell'addome, partendo dalla pelvi) o trasversale (al di sopra del pube).

Dopo alcune settimane, la ferita chirurgica regredisce in maniera naturale. Nel tempo, se gestita con le dovute attenzioni, la cicatrice del cesareo si trasforma in un segno sottile, quasi impercettibile. Altre volte, ciò che resta del taglio può evolvere in un cheloide o dare origine ad altre problematiche.