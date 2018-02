La cefalea oftalmica è una particolare forma di mal di testa accompagnata da sintomi visivi e/o fenomeni neurologici. Questa condizione non è considerata grave, ma l'insieme di questi disturbi può interferire temporaneamente con alcune attività quotidiane, come la lettura o la guida.

I sintomi visivi della cefalea oftalmica sono completamente reversibili e comprendono: fotofobia, fosfeni (flash e lampi di luce), scotomi (visione di macchie scure o colorate) e perdita transitoria della vista. Al mal di testa, inoltre, si possono associare: nausea, vertigini e formicolio agli arti superiori.

Le cause della cefalea oftalmica non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, sembra che questa forma di mal di testa possa dipendere principalmente dalla vasocostrizione dei vasi sanguigni che irrorano l'occhio e le sue strutture, da cui scaturisce una temporanea riduzione del flusso ematico locale. Tra i fattori che possono scatenare questa forma di mal di testa rientrano anche i difetti della vista non corretti (vizi refrattivi, quali miopia, ipermetropia o astigmatismo) e la nevralgia del nervo trigemino. La cefalea oftalmica può essere favorita, inoltre, dall'astenopia (affaticamento degli occhi) o da patologie che rendono difficoltosa la visione (come la cataratta).

La diagnosi si basa su un'accurata raccolta della storia clinica e sull'esame obiettivo. Nei soggetti che presentano episodi di cefalea oftalmica poco frequenti, il trattamento è esclusivamente sintomatico e prevede l'assunzione di analgesici ed antinfiammatori da automedicazione, come l'ibuprofene ed il naprossene. In caso di attacchi ricorrenti o particolarmente gravi è indicata, invece, una terapia di profilassi.