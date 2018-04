La causa principale della cardiopatia ipertensiva è rappresentata da uno stato ipertensivo di lunga durata (mesi o anni), soprattutto se trascurato o non adeguatamente controllato con la terapia.

Questa condizione provoca, infatti, un'alterazione della struttura cardiaca che porta ad un'inadeguatezza del cuore a svolgere le sue normali funzioni di pompa. Ciò significa che il muscolo cardiaco ha una ridotta capacità di riempirsi o non ha una forza sufficiente per svuotarsi.

Nella cardiopatia ipertensiva, di conseguenza, gli organi e i tessuti non vengono irrorati adeguatamente e non ricevono quantità sufficienti di ossigeno per le loro esigenze metaboliche, quindi possono andare incontro a sofferenza.

Fattori di rischio

La cardiopatia ipertensiva è può essere favorita e/o aggravata da numerosi fattori, che indeboliscono il cuore e rendono le sue camere troppo rigide per riempirsi di sangue e pomparlo in circolo.

Tra questi rientrano: