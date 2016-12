Nelle neomamme che allattano al seno, invece, la ricomparsa delle mestruazioni è ritardata per motivi costituzionali o per alterazioni ormonali ancora in atto. Il capoparto indica, di solito, l'avvenuto ritorno alla norma dell'apparato riproduttivo; tuttavia, il “riavvio” della fertilità può avvenire anche prima della comparsa delle mestruazioni. Pertanto, se non si desidera iniziare una nuova gravidanza , è indicato ricorrere esclusivamente a rapporti protetti, sin dalla ripresa dell'attività sessuale, indipendentemente dalla ricomparsa o meno del flusso mestruale . Generalmente, il capoparto è più abbondante e prolungato rispetto a una comune mestruazione.

Il puerperio è quel periodo che segue l'espletamento del parto e che dura circa 45 giorni, ovvero da 6 a 8 settimane dopo la nascita del bambino. Durante tale periodo, l'utero ritorna alla sua dimensione originale e l'apparato genitale ritrova la forma pre-gravidanza. Le manifestazioni cliniche del puerperio, generalmente, riflettono la regressione dei cambiamenti fisiologici avvenuti durante la gravidanza . Questi cambiamenti sono modesti e temporanei e non devono essere confusi con condizioni patologiche. Alla fine del puerperio, specie se la donna non allatta, si avrà presto il capoparto, cioè la ricomparsa delle mestruazioni .

Le prime mestruazioni dopo il parto solitamente sono abbondanti, in quanto l' endometrio , dopo tanti mesi di amenorrea (assenza di mestruazioni), è piuttosto inspessito. Per questo motivo, il capoparto comporta spesso la presenza di coaguli e crampi addominali intensi. La durata del flusso mestruale è generalmente pari a 8-10 giorni, quindi maggiore rispetto alla norma. Prima che il ciclo torni ad avere le caratteristiche consuete, deve trascorrere qualche mese; questo periodo è necessario per la ripresa di una normale attività ovulatoria (nota: il capoparto indica chiaramente come l'apparato riproduttivo sia tornato alla forma pre-gravidanza, ma le ovaie necessitano di un tempo maggiore per sincronizzarsi nuovamente ai ritmi fisiologici). Pertanto, è normale che le prime mestruazioni dopo la nascita del bambino siano irregolari o che il flusso sia diverso dal solito. In ogni caso, i flussi successivi al capoparto tendono a ritornare progressivamente alla normalità, per frequenza e per quantità.

Cosa aspettarsi nel capoparto?

1. Le prime mestruazioni dopo il parto potrebbero essere più abbondanti rispetto alla norma

Il capoparto si distingue da tutte le altre mestruazioni per la durata e l'intensità. Rispetto al normale flusso mestruale, infatti, la perdita ematica è particolarmente abbondante e più prolungata (otto–dieci giorni) rispetto alla consuetudine.

Durante le prime mestruazioni che seguono il parto, è possibile osservare anche la presenza di coaguli, insieme al sangue mestruale; se questi persistono per alcuni cicli successivi, è opportuno consultare il medico.

2. I cicli mestruali dopo il parto potrebbero essere irregolari

I primi flussi mestruali dopo il parto possono presentarsi in modo anche molto irregolare, rispetto ai cicli ai quali la donna era abituata prima della gravidanza. Dopo il capoparto, infatti, occorre considerare che non tutto può tornare subito alla regolarità dei 28 giorni, poiché il secondo ciclo dopo il parto potrà anche manifestarsi due mesi più tardi o presentarsi a intervalli più ravvicinati. Anche la quantità può variare rispetto a quella usuale.

In ogni caso, dopo il primo ciclo post partum, quelli successivi tenderanno a ritornare regolari sia per frequenza, che per quantità. Tuttavia, se il ciclo mestruale non risulta regolare dopo alcuni mesi, è consigliabile rivolgersi a un medico per verificare la presenza di squilibri ormonali o problemi all'utero.

3. Spotting e crampi

Nel periodo che intercorre tra una mestruazione e quella successiva, è possibile che si verifichi un leggero sanguinamento (spotting).

Per quanto riguarda i disturbi mestruali, invece, le donne che prima della gravidanza soffrivano di mestruazioni dolorose spesso trovano sollievo dopo il parto, in quanto l'ovaio è stato a riposo per tanti mesi, si attiva una produzione ormonale più regolare e la contrattilità dell'utero è minore. Altre neomamme manifestano, invece, crampi più intensi del solito.

Quando consultare il medico

In presenza di dubbi circa il capoparto o se il ciclo mestruale non riprende nei tempi e nelle modalità previste, è consigliabile rivolgersi a un medico per escludere eventuali complicazioni.

Inoltre, il consulto va ricercato il prima possibile quando si verificano i seguenti fenomeni:

Innalzamento della temperatura corporea;

Dolori addominali di forte intensità;

Sanguinamento continuo e protratto per oltre sette giorni;

Perdita ematica vaginale accompagnata a un forte dolore ed improvviso;

Verificarsi di un'emorragia così abbondante da richiedere la sostituzione dell'assorbente ogni ora.

Capoparto: esistono differenze tra parto naturale e cesareo?

Il capoparto non si presenta con particolari differenze se si partorisce in modo naturale o tramite taglio cesareo.

In entrambi i casi, la durata della prima mestruazione è leggermente più lunga del normale, di otto-dieci giorni, e il flusso è abbondante, spesso con presenza di coaguli.

L'unica differenza sorge se il bambino non viene allattato con il latte della madre: in questo caso, il capoparto può presentarsi anche dopo 5-6 settimane dal parto cesareo o naturale.