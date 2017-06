Tumore al Colon - Diagnosi

Il tumore al colon, rappresentato principalmente dall'adenocarcinoma del colon, è una neoplasia maligna dell'intestino crasso che, dopo una primissima fase asintomatica, produce numerosi sintomi e segni aspecifici (dove per “aspecifici” s'intende “comuni a tante altre patologie dell'intestino”).

Tra le sue manifestazioni cliniche maggiormente riscontrabili, rientrano: diarrea, stitichezza, sanguinamento rettale, sangue nelle feci, anemia, dolore addominale, crampi addominali e sensazione di mancato svuotamento dell'intestino dopo la defecazione.

Le neoplasie del colon insorgono per cause ancora poco chiare; tuttavia, è certo che sulla loro comparsa hanno un'influenza determinante alcuni fattori e condizioni, tra cui: una dieta poco sana, il fumo di sigaretta, l'obesità, la sedentarietà, alcune malattie ereditarie (es: la sindrome di Lynch II e la poliposi adenomatosi familiare), una certa predisposizione familiare, la presenza di polipi intestinali (o polipi adenomatosi) e le malattie infiammatorie intestinali (es: morbo di Crohn o colite ulcerosa).

L' esame obiettivo e l' anamnesi sono due valutazioni diagnostiche che forniscono informazioni, utili e importanti, in merito alla sintomatologia (es: portano al riscontro del fastidio addominale, del cambiamento delle abitudini intestinali, della stanchezza, della presenza di sangue sulla carta igienica ecc.). Inoltre, consentono al medico di chiarire lo stato di salute generale del paziente e la sua storia familiare, e di ipotizzare le possibili ragioni del quadro sintomatologico in atto (l'anamnesi, per esempio, prevede un'indagine estesa relativamente a tutti i fattori di rischio associati a un certo quadro sintomatologico). In ogni caso, per quanto utile e importante, ciò che emerge dall'esame obiettivo e dall'anamnesi non permette di formulare alcuna diagnosi definitiva; è per questo motivo che occorrono ricerche più approfondite, come gli esami di laboratorio e soprattutto i test strumentali.

La comunità medico-scientifica chiama markers tumorali quelle sostanze riscontrabili nel sangue che, in presenza di una neoplasia, assumono concentrazioni particolarmente elevate. I markers tumorali hanno generalmente una natura proteica. Nel tumore al colon, i markers tumorali che potrebbero subire un aumento in termini quantitativi, diventando quindi interessanti dal punto di vista diagnostico, sono tre:

Gli esami del sangue permettono di evidenziare l'anemia, una conseguenza più che ricorrente nel tumore al colon, specie quando riguarda il tratto colon discendente-retto (80% dei casi). Inoltre, forniscono ragguagli in merito alla funzionalità renale (cioè dei reni) ed epatica (cioè del fegato ), la cui efficienza dipende in modo diretto dallo stato di salute generale dell'organismo umano.

Validi anche loro, ma non abbastanza per la formulazione di una diagnosi definitiva di tumore al colon, gli esami di laboratorio consistono generalmente in:

Test strumentali

I test strumentali derimono ogni dubbio e perplessità, pertanto senza il loro ricorso sarebbe impossibile ogni conclusione definitiva.

Tra i test strumentali che permettono di verificare la presenza di un tumore al colon e studiarne le caratteristiche, rivestono una particolare importanza:

Tuttavia, non bisogna dimenticare anche le utili informazioni che possono provenire da:

La TAC del torace e dell'addome . Fornisce informazioni sulla posizione e la grandezza della neoplasia, chiarisce i rapporti che la massa tumorale ha stabilito con le strutture anatomiche vicine e rileva l'eventuale disseminazione di mestatasi nei linfonodi regionali, nel fegato e nei polmoni;

. Fornisce informazioni sulla posizione e la grandezza della neoplasia, chiarisce i rapporti che la massa tumorale ha stabilito con le strutture anatomiche vicine e rileva l'eventuale disseminazione di mestatasi nei linfonodi regionali, nel fegato e nei polmoni; La PET . Grazie all'impiego di radiofarmaci, permette di individuare quali organi sono protagonisti, a causa di una malattia a loro carico, di variazioni metaboliche e funzionali.

Le cellule tumorali sono cellule metabolicamente molto attive, pertanto ideali al riconoscimento tramite PET;

. Grazie all'impiego di radiofarmaci, permette di individuare quali organi sono protagonisti, a causa di una malattia a loro carico, di variazioni metaboliche e funzionali. Le cellule tumorali sono cellule metabolicamente molto attive, pertanto ideali al riconoscimento tramite PET; L'ecografia endoscopica trans-rettale. È un esame diagnostico che combina i vantaggi dell'ecografia (l'assenza di radiazioni nocive) ai vantaggi dell'endoscopia (osservazione degli organi del corpo umano dall'interno).

In presenza di un tumore al colon, serve a chiarire l'aspetto della mucosa intestinale e degli organi vicini alla massa neoplastica;

COLONSCOPIA

La colonscopia è, di fatto, l'endoscopia dell'intestino crasso o grosso intestino; in altre parole, è l'esame diagnostico, che consente l'esplorazione visiva dall'interno di cieco, colon ascendente, colon trasverso, colon discendente, sigma e retto.

Dal punto di vista esecutivo, la colonscopia prevede l'impiego di uno strumento particolare, chiamato colonscopio, che il medico introduce delicatamente nel lume dell'intestino crasso, tramite l'apertura dell'ano. Tubulare e flessibile, il colonscopio è fornito di una telecamera con fonte luminosa che, grazie al collegamento con un monitor esterno, consente la visualizzazione su quest'ultimo dell'anatomia interna delle porzioni intestinali attraversate; in sostanza, quindi, il colonscopio è una sonda, che il medico inserisce, a partire dall'ano, all'interno della seconda porzione d'intestino, per analizzarne lo stato di salute.

Oltre a rappresentare l'esame strumentale di prima scelta per la valutazione della parete interna dell'intestino crasso e per l'individuazione di eventuali masse neoplastiche lungo il tratto colon-retto, la colonscopia è anche il test ideale per la raccolta di un campione di cellule tumorali, da sottoporre successivamente a specifiche analisi di laboratorio (biopsia tumorale).

Com'è intuibile dalla breve descrizione relativa alla procedura, la colonscopia richiede la sedazione del paziente e rientra tra le procedure medico-diagnostiche invasive.

SIGMOIDOSCOPIA FLESSIBILE

La sigmoidoscopia flessibile è l'esame endoscopico finalizzato all'esplorazione visiva dall'interno di ano, retto e sigma, in altre parole l'ultimo tratto dell'intestino crasso.

Dal punto di vista procedurale e strumentale, ha moltissimi punti in comune con la colonscopia:

Prevede l'impiego di uno strumento equivalente al colonscopio, chiamato sigmoidoscopio ;

; Sfrutta l'apertura anale per l'inserimento del sigmoidoscopio nel tratto intestinale d'interesse;

Si avvale di un monitor esterno per la riproduzione di quanto “osservato” dalla telecamera del sigmoidoscopio;

Permette di raccogliere un campione di cellule da un'eventuale massa tumorale, al fine di sottoporle a specifiche analisi di laboratorio (biopsia tumorale);

Richiede la sedazione del paziente.

I medici prescrivono la sigmoidoscopia flessibile in alternativa alla colonscopia - che è un test dalle maggiori capacità esplorative - quando sono abbastanza sicuri che il sospetto tumore, che stanno ricercando, risieda nel tratto sigma-ano.

CLISTERE A BASE DI SOLFATO DI BARIO

Premessa: in medicina, il termine clistere indica l'immissione nel tratto colon-retto dell'intestino, mediante un tubicino infilato nell'apertura anale, di una sostanza liquida a scopo lassativo, terapeutico o diagnostico.

Conosciuto anche come clisma opaco, il clistere a base di solfato di bario è una procedura diagnostica di tipo radiologico, che prevede l'immissione, secondo le modalità sopra descritte, di un mezzo di contrasto contenente solfato di bario.

Il solfato di bario è una sostanza che appare bianca alle immagini radiologiche; pertanto, trascorso il tempo necessario alla sua deposizione sulla parete intestinale, permette al radiologo di ottenere delle immagini del colon, del sigma e del retto dalla buona definizione e sufficientemente chiare e dettagliate.

Sebbene il clistere al solfato di bario non possa sostituirsi, per efficacia, alla colonscopia, è comunque un test strumentale dalle buone potenzialità diagnostiche. In svariate circostanze, infatti, è in grado di mettere in luce le formazioni anomale presenti sulla parete intestinale, siano queste tumori, polipi o ulcere.

COLONSCOPIA VIRTUALE

La colonscopia virtuale è l'esame radiologico che sfrutta le potenzialità della TAC (o Tomografia Assiale Computerizzata), per creare delle immagini tridimensionali altamente dettagliate dell'intestino crasso.

Complementare alla colonscopia, questo esame strumentale è indolore, non prevede l'introduzione all'interno del corpo umano di strumenti paragonabili al colonscopio né la somministrazione di sedativi; inoltre, non richiede tassativamente l'iniezione di un mezzo di contrasto.

L'unica particolarità procedurale da segnalare è la seguente: poco prima della sua esecuzione, il medico inserisce oltre l'orifizio anale del paziente (quindi nel tratto terminale dell'intestino crasso della persona sotto esame) un sottilissimo tubicino di plastica, attraverso cui pratica un'insufflazione di aria o anidride carbonica; l'insufflazione di aria o anidride carbonica serve, in un certo senso, ad “aprire” l'intestino, in modo tale che le immagini create successivamente dalla TAC siano ancora più chiare e ricche di dettagli.

Come ogni esame radiologico basato sui principi della TAC, anche la colonscopia virtuale espone il paziente a una dose non trascurabile di radiazioni ionizzanti e, per questo, rientra nell'elenco delle procedure diagnostiche minimamente invasive.