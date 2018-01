L'esordio della bronchiolite nei neonati è tipicamente acuto.

Dopo circa 2 giorni in cui si manifestano i sintomi di un banale raffreddore, con poca tosse, rinorrea (naso che cola) e febbre modesta (raramente superiore ai 38°C), compare una difficoltà a respirare (dispnea) progressivamente ingravescente che fa precipitare le condizioni del bambino.

Entro poche ore, il respiro diviene affannoso ed accelerato (tachipnea) e compaiono:

Tachicardia;

Pallore o cianosi (il bambino presenta la cute, specie del viso e intorno alle labbra, di colore bluastro);

Inappetenza (riduzione dell'alimentazione rispetto al solito);

Disidratazione (i pannolini si presentano asciutti per 12 ore);

Tosse insistente e stizzosa;

Altri segni di difficoltà respiratorie: Sibili, rantoli crepitanti ed altri rumori respiratori; Brevi crisi di apnea ricorrenti; Espirazione prolungata; Rientramenti all'altezza del giugulo (base del collo), intercostali ed epigastrici (segno che il neonato soffre per aumento degli sforzi nella respirazione);

Irritabilità e pianto;

Insonnia.

In tali condizioni, il neonato affetto da bronchiolite tende ad essere disidratato, sia per il distress respiratorio e la conseguente maggiore perdita idrica, sia per la contestuale difficoltà ad assumere il latte al seno o dal biberon. Spesso, è presente uno stato ipossiemico, cioè una minore ossigenazione del sangue, che si manifesta clinicamente con un colorito bluastro (cianosi) intorno alla bocca ed alle estremità.

Con il progredire dell'infezione, i bambini pazienti possono divenire sempre più letargici. I neonati con bronchiolite possono diventare così stanchi da avere difficoltà nel mantenere il respiro; se quest'ultimo diventa più superficiale ed inefficace, può indurre un'acidosi respiratoria.

In molti neonati con bronchiolite, è presente una concomitante otite media acuta.

Possibili conseguenze

Le possibili complicanze della bronchiolite nei neonati possono comprendere:

Malattie respiratorie, inclusa asma, in età avanzata;

Insufficienza respiratoria acuta;

Infezioni secondarie, come polmonite.

Tempi di guarigione

Se l'assistenza medica è adeguata, la bronchiolite nei neonati è correlata ad una prognosi ottima: la maggior parte dei bambini, guarisce in 3-5 giorni senza conseguenze, nonostante il respiro sibilante e la tosse possano protrarsi per qualche settimana. Le manifestazioni associate alla malattia andranno migliorando gradualmente e, di solito, non si presentano problemi a lungo termine.

Solo in alcuni pazienti si sviluppa un'insufficienza respiratoria che rende il decorso più prolungato.