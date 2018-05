Le cause delle bolle sulla pelle sono numerose e comprendono gravi scottature, esposizione al freddo estremo, attrito intenso o sfregamento. La cute può reagire con la formazione di lesioni bollose anche in seguito al contatto con allergeni o sostanze irritanti (allergia o dermatite irritativa da contatto). La comparsa di bolle sulla pelle può verificarsi anche in pazienti affetti da malattie autoimmuni (come il pemfigo volgare), acne e diverse infezioni (tra cui varicella, herpes zoster ed impetigine).

Le lesioni bollose possono associarsi ad altri sintomi, quali dolore, arrossamento o prurito.

Il trattamento dipende della causa scatenante e può prevedere varie strategie per facilitare la guarigione e prevenire l'insorgenza di complicanze infettive.