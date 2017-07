Blocco Intestinale

Cos'è il blocco intestinale? Blocco intestinale è il termine medico che indica la presenza di un'ostruzione completa o parziale all'interno del lume intestinale; ostruzione che risulta di entità tale da impedire od ostacolare il normale transito dei prodotti della digestione.

In parole più semplici, quindi, il blocco intestinale si ha quando, all'interno dell'intestino, c'è un elemento ostruente, che impedisce o rallenta il transito del cibo.

Quando è particolarmente grave, il blocco intestinale rappresenta un'emergenza medica su cui è necessario intervenire con un trattamento appropriato e nel più breve tempo possibile. Sinonimo di blocco intestinale In ambito medico, il blocco intestinale è anche conosciuto come occlusione intestinale od ostruzione intestinale. Epidemiologia Secondo alcune stime, dei 3,2 milioni di casi di blocco intestinale diagnosticati nel 2015, in tutto il mondo, circa 264.000 hanno causato la morte del soggetto interessato.

Il blocco intestinale colpisce in ugual misura entrambi i sessi.

Sintomi, segni e complicazioni I tipici sintomi e segni del blocco intestinale sono: Forte dolore e crampi all'addome;

Vomito;

Emissione di forti rumori intestinali;

Senso di gonfiore all'addome;

Stipsi alternata a diarrea;

Nausea;

Riduzione dell'appetito. Caratteristiche del dolore Negli episodi di blocco intestinale a carico dell'intestino tenue, il dolore localizza generalmente al centro dell'addome e tende ad avere carattere colico (cioè intermittente), con spasmi (dolorosi) che durano pochi minuti.

Negli episodi di blocco intestinale a carico dell'intestino crasso, invece, il dolore ha sede quasi sempre nel basso addome e tende a essere continuo o, comunque, a determinare spasmi (dolorosi) di una lunga durata. Caratteristiche e conseguenze del vomito Se ripetuto, il vomito può comportare un'ingente perdita di liquidi. Da questa ingente perdita di liquidi possono derivare disidratazione e squilibri elettrolitici.

Negli episodi di blocco intestinale a carico dell'intestino crasso, il vomito è frequentemente fecale. Sintomi del blocco intestinale nel bambino Nei soggetti di giovane e giovanissima età, il blocco intestinale provoca tipicamente: Gonfiore addominale;

Febbre

Pianto;

Vomito biliare;

Debolezza;

Feci dalla consistenza gelatinosa e contenenti tracce di sangue (“feci a gelatina di ribes”);

Grugniti di dolore;

Sonnolenza. Per un genitore, conoscere e saper riconoscere i sintomi del blocco intestinale nel bambino è importante, perché velocizza una diagnosi che risulta complessa a causa della giovane età dei pazienti, la quale impedisce loro di esprimere chiaramente i disturbi presenti. Complicazioni Un blocco intestinale grave e non sottoposto a cure adeguate e tempestive ha un'elevata probabilità di degenerare in complicanze severe, talvolta anche letali.

Con sede laddove risiede l'ostruzione all'interno dell'intestino, tali possibili complicanze consistono in: emorragie, pericolose infezioni e fenomeni di perforazione intestinale. COME INSORGONO LE COMPLICANZE DI UN BLOCCO INTESTINALE? Quando compare un blocco intestinale, nella sede di ostruzione cominciano ad accumularsi cibo, gas, succhi gastrici acidi e altri liquidi.

In assenza di cure, l'accumulo di queste sostanze diviene progressivamente sempre più consistente, al punto che la pressione esercitata laddove l'intestino è ostruito, è tale da provocare la rottura dello stesso intestino.

La rottura dell'intestino comporta perdite di sangue (emorragie) e la fuoriuscita di una parte del contenuto intestinale (perforazione intestinale), che spesso include sostanze e batteri dannosi per le strutture anatomiche extraintestinali (infezioni e infiammazioni). Quando rivolgersi al medico? Di fronte a sintomi e circostanze che possono indurre a pensare verosimilmente a un blocco intestinale, è bene recarsi immediatamente al più vicino centro ospedaliero, per un consulto medico.

In presenza di un blocco intestinale, la tempestività delle cure è molto importante, per evitare le gravi complicanze di cui si è parlato in precedenza.

Diagnosi In genere, la diagnosi di blocco intestinale richiede: Un accurato esame obiettivo e un'attenta anamnesi . Rappresentano, di solito, il primo step del percorso diagnostico. Permettono al medico di conoscere e valutare i sintomi, e farsi un'idea di quali potrebbero essere le cause;

e un'attenta . Rappresentano, di solito, il primo step del percorso diagnostico. Permettono al medico di conoscere e valutare i sintomi, e farsi un'idea di quali potrebbero essere le cause; La radiografia dell'addome . Serve ad approfondire quanto emerso dall'esame obiettivo e dall'anamnesi. Di norma, se c'è un blocco intestinale, la radiografia dell'addome lo evidenzia senza difficoltà;

. Serve ad approfondire quanto emerso dall'esame obiettivo e dall'anamnesi. Di norma, se c'è un blocco intestinale, la radiografia dell'addome lo evidenzia senza difficoltà; La TAC addominale . Fornisce una visione altamente dettagliata degli organi addominali, intestino compreso. È utile per studiare approfonditamente il grado di severità dell'ostruzione, che caratterizza il blocco intestinale;

. Fornisce una visione altamente dettagliata degli organi addominali, intestino compreso. È utile per studiare approfonditamente il grado di severità dell'ostruzione, che caratterizza il blocco intestinale; L' ecografia addominale . Trova impiego quando il paziente è un soggetto giovane e prende il posto della TAC addominale;

. Trova impiego quando il paziente è un soggetto giovane e prende il posto della TAC addominale; Il clistere a base di solfato di bario (o clisma opaco). È un esame radiologico che permette di individuare e analizzare nei dettagli gli episodi di blocco intestinale lungo il tratto colon-retto dell'intestino crasso.

Terapia La terapia del blocco intestinale richiede sempre l'ospedalizzazione del paziente. Durante questa ospedalizzazione, i medici ricorrono ad alcuni trattamenti standard, i quali: Nei casi di ileo paralitico (blocco intestinale non-meccanico temporaneo) e blocco intestinale parziale, sono generalmente sufficienti a risolvere la situazione.

Nei casi di blocco intestinale completo, necessitano di un'associazione a interventi terapeutici di natura chirurgica. Alla luce di ciò, quindi, la terapia del blocco intestinale dipende dalle cause scatenanti e dalle conseguenze che queste cause hanno avuto sul grado di ostruzione generatasi all'interno dell'intestino. Cosa comporta l'ospedalizzazione? L'ospedalizzazione che i medici attuano in presenza di un blocco intestinale prevede: L'installazione di una linea intravenosa su un braccio del paziente, per rifornire quest'ultimo di liquidi e correggere eventuali stati di disidratazione e/o squilibri elettrolitici;

del paziente, per rifornire quest'ultimo di liquidi e correggere eventuali stati di disidratazione e/o squilibri elettrolitici; L'installazione di un sondino naso-gastrico . Questa operazione prevede l'inserimento di un lungo tubicino (che è il sondino naso-gastrico) nel naso del paziente e il suo collocamento all'interno dello stomaco.

In presenza di un blocco intestinale, il sondino naso-gastrico serve a svuotare il compartimento gastrico da fluidi, gas, liquidi e altre sostanze, in modo da decomprimere l'intestino e favorirne la disostruzione spontanea;

. Questa operazione prevede l'inserimento di un lungo tubicino (che è il sondino naso-gastrico) nel naso del paziente e il suo collocamento all'interno dello stomaco. In presenza di un blocco intestinale, il sondino naso-gastrico serve a svuotare il compartimento gastrico da fluidi, gas, liquidi e altre sostanze, in modo da decomprimere l'intestino e favorirne la disostruzione spontanea; L'inserimento di un catetere vescicale, per scaricare l'urina. Ovviamente, l'ospedalizzazione attuata in caso di blocco intestinale comporta anche il monitoraggio delle condizioni di salute del paziente e un controllo periodico dello stato a cui tende l'ostruzione nell'intestino. Blocco intestinale parziale In genere, gli episodi di blocco intestinale parziale guariscono con il solo ricorso a un'ospedalizzazione tempestiva del paziente. Di fatto, si tratta di un processo di guarigione semi-spontanea, poiché non c'è una vera e propria azione terapeutica sull'ostruzione presente nell'intestino.

Durante il periodo di ospedalizzazione e talvolta anche per i primi giorni successivi, la dieta prevista è a basso contenuto di fibre, in quanto questo regime alimentare rende più facile la guarigione e ne accelera i tempi.

La permanenza del blocco intestinale parziale, a dispetto di una corretta ospedalizzazione, impone l'attuazione di trattamenti più specifici. Blocco intestinale completo Gli episodi di blocco intestinale completo sono circostanze clinicamente importanti, che richiedono l'attuazione di un intervento chirurgico, per liberare l'intestino dall'ostruzione.

In siffatte circostanze, l'approccio chirurgico varia in relazione a cosa causa l'ostruzione e alla sede di quest'ultima.

Tra i possibili approcci chirurgici, figurano: La rimozione dell'ostruzione con tecnica laparotomica , cioè attraverso l'apertura dell'addome. Consiste nell'asportazione del tratto di intestino che include l'ostruzione, seguita dall'unione chirurgica dei due monconi d'intestino risultanti, al fine di ripristinare la continuità dell'organo interessato e garantire nuovamente una via per l'eliminazione delle feci.

Talvolta, invece di praticare l'unione dei due monconi d'intestino, il chirurgo potrebbe realizzare una piccola apertura sull'addome verso cui deviare il moncone intestinale superiore (ossia quello collegato allo stomaco). Come l'unione dei due monconi d'intestino, anche questa strategia serve a permettere l'eliminazione delle feci. In genere, la sua realizzazione risulta una necessità quando è momentaneamente impossibile unire i due monconi (perché, per esempio, l'asportazione è stata particolarmente invasiva nei loro confronti).

, cioè attraverso l'apertura dell'addome. Consiste nell'asportazione del tratto di intestino che include l'ostruzione, seguita dall'unione chirurgica dei due monconi d'intestino risultanti, al fine di ripristinare la continuità dell'organo interessato e garantire nuovamente una via per l'eliminazione delle feci. Talvolta, invece di praticare l'unione dei due monconi d'intestino, il chirurgo potrebbe realizzare una piccola apertura sull'addome verso cui deviare il moncone intestinale superiore (ossia quello collegato allo stomaco). Come l'unione dei due monconi d'intestino, anche questa strategia serve a permettere l'eliminazione delle feci. In genere, la sua realizzazione risulta una necessità quando è momentaneamente impossibile unire i due monconi (perché, per esempio, l'asportazione è stata particolarmente invasiva nei loro confronti). La rimozione dell'ostruzione con tecnica laparoscopica , cioè senza l'apertura dell'addome (si veda laparoscopia). Lo scopo, quanto realizzato dal chirurgo e le possibili implicazioni sono gli stessi e le stesse descritte per la rimozione dell'ostruzione praticata in laparotomia.

L'unica differenza con quest'ultima – una differenza decisamente sostanziale – risiede nel modo di operare, che, nel caso in questione, è decisamente meno invasivo.

, cioè senza l'apertura dell'addome (si veda laparoscopia). Lo scopo, quanto realizzato dal chirurgo e le possibili implicazioni sono gli stessi e le stesse descritte per la rimozione dell'ostruzione praticata in laparotomia. L'unica differenza con quest'ultima – una differenza decisamente sostanziale – risiede nel modo di operare, che, nel caso in questione, è decisamente meno invasivo. La collocazione di un stent intestinale . Consiste nel collocamento, laddove c'è l'ostruzione, di un piccolo cilindretto metallico auto-espandibile, che restituisce al canale intestinale una certa pervietà.

Lo stent intestinale per la cura di un blocco intestinale trova impiego soprattutto nei pazienti malati di tumore al colon o un tumore a carico dell'intestino tenue a uno stadio molto avanzato, che non permette altro tipo di cure.

. Consiste nel collocamento, laddove c'è l'ostruzione, di un piccolo cilindretto metallico auto-espandibile, che restituisce al canale intestinale una certa pervietà. Lo stent intestinale per la cura di un blocco intestinale trova impiego soprattutto nei pazienti malati di tumore al colon o un tumore a carico dell'intestino tenue a uno stadio molto avanzato, che non permette altro tipo di cure. La sigmoidoscopia o la colonscopia terapeutica. Consistono nell'inserire lungo il tratto terminale dell'intestino crasso un sottile tubicino, dotato di telecamera, luce e un particolare strumento operativo, che permette al chirurgo di liberare l'intestino dall'ostruzione.

L'inserimento del tubicino in questione avviene, ovviamente, attraverso l'ano. Chiarimento sui nomi dei vari interventi chirurgici In medicina, la rimozione di un tratto di intestino crasso prende il nome di colectomia, mentre la rimozione di un tratto di intestino tenue è detta ileotomia; la realizzazione di un'apertura sull'addome, con deviazione verso tale apertura di un tratto di intestino crasso, è chiamata colostomia; mentre, quando questa stessa procedura interessa l'intestino tenue, assume il nome di ileostomia. Il trattamento dell'intussuscezione L'intussuscezione intestinale rappresenta un caso di particolare interesse, perché è una delle principali cause di blocco intestinale nei giovani.

Quando l'intussuscezione intestinale richiede l'attuazione di uno specifico trattamento, questo consiste nel già citato clistere al solfato di bario, il quale, quindi, non è solo una procedura diagnostica ma anche terapeutica. Il trattamento della pseudo-ostruzione intestinale Nella cura della pseudo-ostruzione intestinale sono fondamentali e sempre presenti l'ospedalizzazione del paziente e il trattamento, per quanto possibile, della causa scatenante.

Se ciò non è sufficiente, i medici potrebbero aggiungere al piano terapeutico anche la somministrazione di farmaci che stimolano la contrazione della muscolatura liscia intestinale, così da incentivare la motilità dell'intestino.