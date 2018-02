La beta 2 microglobulina è una proteina che appartiene alla classe delle betaglobuline. Normalmente, questa è presente in alta concentrazione sulla superficie delle cellule del sistema immunitario, quale subunità costante degli antigeni di istocompatibilità di classe I (nota: più in generale, la proteina B2M si trova – in quantità variabili - sulla superficie di tutte le cellule nucleate). La beta 2 microglobulina si riscontra, inoltre, nel sangue e negli altri liquidi biologici (urine e liquido cefalorachidiano) quale espressione di ricambio cellulare (turnover).

La B2M viene filtrata dal glomerulo renale e riassorbita a livello dei tubuli. Per questo motivo, la sua determinazione in laboratorio è importante per stabilire lo stato di salute dei reni.