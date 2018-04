Il trattamento dei battiti accelerati, quando necessario, viene stabilito dal medico di base e dal cardiologo di riferimento, in base alle specifiche cause scatenanti.

I battiti accelerati che si associano a dolore epigastrico (nella parte superiore dello stomaco) o al petto, che si irradia al braccio ed alla spalla sinistra, sensazione di vertigini e nausea, potrebbero essere il sintomo di un infarto del miocardio, pertanto è necessario recarsi immediatamente al pronto soccorso.

Battiti accelerati non patologici

Se la persona è sana, i battiti accelerati non patologici non devono essere necessariamente trattati. Quando il fenomeno è saltuario e non dipende da una patologia, non c'è ragione di preoccuparsi. In qualche caso, se i battiti accelerati risultano molto sgradevoli o interferiscono con lo svolgimento delle normali attività quotidiane, possono essere prescritti dei farmaci antiaritmici (es. flecainide, propafenone, sotalolo e amiodarone). Questi medicinali regolarizzano il battito cardiaco, ma vanno assunti seguendo scrupolosamente le indicazioni del medico.

In caso di patologie

Il trattamento dei battiti accelerati è rivolto alla causa che sta alla base dell'origine di questa problematica, tenendo in considerazione le condizioni generali del paziente.

Se il fenomeno è correlato alla febbre, ad esempio, il medico può indicare l'assunzione di un antipiretico; quando i battiti accelerati sono causati dall'ipertensione potrebbero essere prescritti dei farmaci per regolarizzare la pressione sanguigna e così via.

Per quanto riguarda le malattie cardiache, non sempre è facile stabilire la cura dei battiti accelerati. Il ricorso ai farmaci antiaritmici deve tenere in considerazione gli effetti collaterali che possono verificarsi in presenza di cardiopatie. Per questo, gli specialisti tendono a prescrivere terapie che possono tenere sotto controllo la salute generale del cuore. Questi medicinali comprendono i betabloccanti e le statine. La prima categoria di farmaci è in grado di ridurre l'eccitabilità, la frequenza e la forza di contrazione del cuore, regolando il battito cardiaco ed il consumo di ossigeno. I betabloccanti sono utilizzati per il trattamento dell'ipertensione, ma si rivelano utili anche nell'infarto, nell'angina pectoris e nello scompenso cardiaco.

Le statine riducono, invece, i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, proteggendo così anche il cuore.