Generalità L'azoospermia consiste nell'assenza di spermatozoi nell'eiaculato maschile. Quest'anomalia, che rappresenta una delle cause di infertilità più gravi, può essere causata da: Ostruzione delle vie seminali che, partendo dal testicolo, conducono gli spermatozoi all'esterno (azoospermia ostruttiva).

che, partendo dal testicolo, conducono gli spermatozoi all'esterno (azoospermia ostruttiva). Deficit di produzione da parte del testicolo (azoospermia secretiva o non ostruttiva). La diagnosi di azoospermia viene posta, in genere, dopo l'attenta valutazione di almeno due campioni di liquido seminale (spermiogramma). Se il paziente desidera procreare, gli spermatozoi recuperati dal testicolo mediante ago bioptico o prelievo chirurgico, possono essere microiniettati all'interno dell'ovulo femminile, nell'ambito di un trattamento di procreazione medicalmente assistita.

Sintomi, segni e complicazioni La sintomatologia dell'azoospermia dipende dalle cause scatenanti.

In ogni caso, questa disfunzione compromette la fertilità del soggetto. Ciò non significa che categoricamente non si possano avere figli, poiché alcuni pazienti con azoospermia possono tentare il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Diagnosi Dal punto di vista clinico, l'azoospermia è definita come l'assenza di spermatozoi nell'eiaculato, documentata su due campioni di sperma sottoposti a centrifugazione (spermiogramma). L'accertamento delle cause prevede un percorso diagnostico che comprende anamnesi, esame obiettivo, indagini di laboratorio e diagnostica strumentale. Anamnesi ed esame obiettivo Le indagini per accertare le cause di azoospermia cominciano con un'anamnesi generale dell'uomo, cioè con la raccolta di dati importanti per il medico specialista.

Si ricercano, in particolare, le informazioni relative a: Caratteri generali: età, etnia, altezza e peso;

Frequenza dei rapporti sessuali;

Stile di vita (ad esempio, se si fuma o si consuma abitualmente alcol);

Infertilità primaria (se l'uomo non è mai riuscito a indurre una gravidanza);

Infertilità secondaria (se in passato l'uomo ha già indotto una gravidanza nell'attuale compagna o in una precedente relazione). L'anamnesi si conclude con la ricerca di eventuali: Malattie dell'apparato urogenitale: es. criptorchidismo, traumi testicolari, orchite, epididimiti, prostatiti e varicocele;

Patologie sessualmente trasmesse;

Interventi chirurgici pregressi alle vie genitali;

Chemioterapie o radioterapie per patologie oncologiche;

Uso di alcuni farmaci. Il medico dovrà anche valutare l'anamnesi familiare del paziente (es. casi di sterilità, aborti, patologie genetiche, metaboliche ed endocrinologiche ecc.).

Successivamente all'anamnesi, il medico effettua un esame obiettivo dell'apparato urogenitale: Nelle forme ostruttive di azoospermia, il testicolo presenta e continua a produrre spermatozoi; alla visita, si trovano caratteristicamente testicoli di buon volume, con spesso epididimi dilatati.

L'azoospermia secretiva è associata, invece, a testicoli caratteristicamente di volume ridotto. Esami di laboratorio e diagnostica strumentale A seconda delle cause di azoospermia sospettate, il medico specialista deciderà di procedere con una serie di analisi di laboratorio e con gli opportuni esami di diagnostica strumentale.

Queste indagini di approfondimento consentono di definire la diagnosi corretta e possono comprendere: Esami ormonali e microbiologici;

Ricerca degli anticorpi anti-spermatozoi;

Ecografia della prostata e delle vescicole seminali. Se necessario, il medico può sottoporre il paziente anche a biopsia testicolare, cito-aspirato con ago sottile, analisi genetiche e test di funzionalità spermatica.

Nell'azoospermia ostruttiva, i valori degli ormoni che stimolano l'attività testicolare (FSH per la produzione di spermatozoi e LH per la produzione di ormone sessuale maschile) sono nella norma. Nelle forme secretive, invece, il quadro ormonale è alterato, tipicamente con valori elevati di FSH e non è raro il riscontro di calcolosi all'interno del testicolo all'esame ecografico. Esame del liquido seminale (spermiogramma) Lo spermiogramma è l'esame che valuta lo stato di salute dell'eiaculato e degli spermatozoi, sia a livello macroscopico che microscopico.

Con l'esame del liquido seminale, in particolare, viene valutato: Volume;

Aspetto;

Fluidificazione e viscosità;

pH;

Concentrazione;

Motilità;

Morfologia;

Zone di agglutinazione (cioè di aggregazione, che devono essere assenti: la presenza è indice in genere di infezioni o presenza di autoanticorpi);

Presenza di cellule immunitarie (leucociti);

Grado di maturazione, numero e motilità degli spermatozoi. In genere, vengono richiesti almeno due esami a distanza di tre mesi.

Possibili esiti dello spermiogramma Normozoospermia L'eiaculato è normale, così come i parametri relativi a concentrazione, motilità e morfologia degli spermatozoi Normocinesi Normale percentuale di motilità e qualità di movimento degli spermatozoi Oligospermia o dispermia La concentrazione spermatica e la qualità complessiva sono inferiori ai valori di riferimento Oligoposia Scarsa quantità di eiaculato Oligozoospermia Riduzione della concentrazione degli spermatozoi Criptozoospermia Presenza di rarissimi spermatozoi nell'eiaculato Aspermia Assenza di eiaculato Azoospermia Assenza totale di spermatozoi nell'eiaculato Discinesia Alterazione qualitativa della motilità degli spermatozoi Astenozoospermia Ridotta percentuale di spermatozoi mobili Acinesi (o acinesia) Completa assenza di spermatozoi mobili Teratozoospermia Aumentata percentuale di spermatozoi atipici e anomali

Diagnosi istologica Per stabilire la diagnosi differenziale tra azoospermia ostruttiva e secretiva, è necessario effettuare un prelievo bilaterale di tessuto testicolare.

Il recupero degli spermatozoi dal testicolo si può eseguire secondo differenti tecniche chirurgiche: TESE (Testicular Sperm Extraction) : estrazione chirurgica di tessuto testicolare;

: estrazione chirurgica di tessuto testicolare; TESA (Testicular Sperm Aspiration) : aspirazione percutanea di tubuli seminiferi con ago sottile;

: aspirazione percutanea di tubuli seminiferi con ago sottile; PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) : aspirazione percutanea di spermatozoi dall'epididimo, con ago sottile;

: aspirazione percutanea di spermatozoi dall'epididimo, con ago sottile; MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration): aspirazione di spermatozoi dall'epididimo attraverso una incisione chirurgica. Occorre segnalare che la possibilità di prelevare gli spermatozoi dal testicolo varia in base al tipo di diagnosi: nei pazienti con azoospermia ostruttiva si raccolgono spermatozoi in quasi il 100% dei casi, mentre in quelli affetti dalla forma secretiva la media dei recuperi è variabile.