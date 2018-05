Aura Visiva

Attenzione! In qualche caso, il termine medico "emicrania oftalmica" può generare della confusione. Questo può essere usato, infatti, in modo intercambiabile per fare riferimento all'aura emicranica ed all'emicrania retinica. In realtà, questi termini non sono sinonimi, ma indicano condizioni patologiche differenti rispetto all'emicrania oftalmica.

L' AURA EMICRANICA coincide con l' aura tipica che precede o accompagna, in qualche caso, una cefalea emicranica (cioè l' emicrania con aura ). In generale, le aure sono disturbi neurologici transitori molto vari, che possono influenzare la visione, l'equilibrio, la coordinazione muscolare, le sensazioni o la parola. La variante visiva rappresenta il tipo di aura più comune .

L'EMICRANIA RETINICA è, invece, un disturbo piuttosto raro che comporta un intenso dolore localizzato dietro ai bulbi oculari. Di solito, questi episodi sono ripetuti e durano diverse ore. L'emicrania retinica è anticipata da disturbi visivi (lampi scintillanti e zone buie puntiformi) sempre a carico dello stesso occhio ed a cui segue una perdita transitoria della vista, parziale o completa. Le cause sono da attribuire ad un vasospasmo retinico o ad una forma oculare di infarto emicranico (entrambe rappresentano condizioni patologiche molto gravi). Nonostante le somiglianze con i sintomi visivi transitori e completamente reversibili associati al mal di testa con aura, con la quale può essere confusa, l'emicrania retinica può indurre conseguenze severe, come una cecità monoculare permanente (non in entrambi gli occhi). Per questo motivo, è necessario un intervento medico tempestivo.