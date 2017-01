Atrofia Cerebrale

Generalità L'atrofia cerebrale è la riduzione del tessuto encefalico, derivante dalla necrosi e/o dal rimpicciolimento delle cellule che costituiscono il suddetto tessuto.

L'atrofia cerebrale comporta una perdita delle funzioni svolte dall'encefalo. L'entità di tale perdita dipende dall'estensione delle aree encefaliche interessate dai processi di necrosi e rimpicciolimento cellulare.

L'atrofia cerebrale è una normale conseguenza dell'invecchiamento, ma non solo. Infatti, può dipendere anche da diversi infortuni e condizioni dell'encefalo, tra cui: i traumi cerebrali, gli episodi di ictus, il morbo di Alzheimer, la demenza senile, la demenza frontotemporale, la malnutrizione, l'anoressia nervosa, le encefaliti di natura infettiva ecc.

Il possibile quadro sintomatologico è assai ampio e dipende dalla zona di encefalo interessata.

Per una diagnosi corretta di atrofia cerebrale sono fondamentali le immagini fornite da esami come la risonanza magnetica nucleare o la TAC dell'encefalo.

Purtroppo, i cambiamenti del tessuto encefalico, indotti dall'atrofia cerebrale, sono permanenti. Quindi, nessun trattamento disponibile al momento è in grado di ristabilire la normale anatomia dell'encefalo e ripristinare le normali funzioni di quest'ultimo.

Cos'è l'atrofia cerebrale? L'atrofia cerebrale è la riduzione di massa del tessuto encefalico, risultante dalla necrosi e/o dal rimpicciolimento delle cellule che compongono il suddetto tessuto.

Quindi, ai danni dell'encefalo, l'atrofia cerebrale determina un calo numerico e/o funzionale dei neuroni encefalici, e una perdita delle connessioni che tali neuroni stabiliscono tra loro.

Per effetto dell'atrofia cerebrale, l'encefalo della persona affetta perde una parte più o meno sostanziosa delle sue funzioni. Il carico di funzioni perse dipende da quanto è estesa l'atrofia cerebrale.

Significato medico di atrofia In medicina, il termine atrofia indica una riduzione della massa di un tessuto o un organo; tale riduzione è dovuta alla morte (necrosi) o al rimpicciolimento delle cellule che costituiscono il tessuto o l'organo affetto.

Necrosi e/o rimpicciolimento sono il risultato finale di una progressiva perdita di proteine citoplasmatiche. TIPI DI ATROFIA CEREBRALE L'atrofia cerebrale può riguardare l'intero encefalo oppure alcune sue parti.

Nel caso in cui interessi l'intero encefalo, è definita con il termine "generalizzata"; nel caso in cui abbia sede soltanto in alcuni porzioni dell'encefalo, è detta focale.

Chiaramente, l'atrofia cerebrale generalizzata compromette un po' tutte le funzionalità dell'encefalo, mentre l'atrofia cerebrale focale pregiudica soltanto le funzionalità delle aree encefaliche vittime del processo di atrofia.

Sintomi, segni e complicazioni I sintomi e i segni dell'atrofia cerebrale variano a seconda dell'area di encefalo interessata dai processi di necrosi e rimpicciolimento.

Per esempio, se l'atrofia cerebrale colpisce i lobi occipitali, il paziente soffre di problemi visivi; se interessa i lobi temporali, il paziente manifesta perdite di memoria, difficoltà di linguaggio, sbalzi d'umore, comportamenti anomali, cambiamenti di personalità, scarsa comprensione dei suoni ecc.

Da ciò ne consegue che ogni paziente con atrofia cerebrale rappresenta un caso a sé stante.

Tabella dei possibili sintomi e segni dell'atrofia cerebrale Deficit più o meno gravi del linguaggio (afasia)

Amnesie a breve e/o a lungo termine (N.B: amnesia significa mancanza di memoria)

Problemi visivi

Sbalzi d'umore, cambiamenti anomali e cambiamenti di personalità

Deficit di concentrazione, pianificazione e ragionamento

Lentezza di pensiero

Confusione e disorientamento spazio-temporale

Riduzione o perdita delle capacità di giudizio

Problemi di equilibrio e/o di movimento

Attacchi di agitazione e allucinazioni

Mancanza di risposta

Convulsioni e/o attacchi epilettici

Perdita di coscienza (casi più gravi) COMPLICAZIONI Nei soggetti colpiti, l'atrofia cerebrale a uno stadio avanzato è responsabile di diverse complicanze, tra cui: l'incapacità di eseguire le più semplici attività quotidiane e di partecipare alle più normali attività sociali, la totale mancanza d'indipendenza dagli altri e uno stato di depressione maggiore.

Diagnosi La presenza di atrofia cerebrale emerge, in modo chiaro e lampante, dall'esecuzione di esami diagnostici come la risonanza magnetica nucleare dell'encefalo e la TAC (o Tomografia Assiale Computerizzata) dell'encefalo. DIAGNOSI DELLE CAUSE Durante la diagnosi di atrofia cerebrale, è molto importante individuare le cause scatenanti. Infatti, solo grazie alla conoscenza delle cause scatenanti, è possibile pianificare la terapia più adeguata.

Per la scoperta delle cause scatenanti l'atrofia cerebrale sono fondamentali: un esame obiettivo accurato, un'anamnesi medica approfondita, un esame neurologico completo, un esame cognitivo e neuropsicologico, e una serie di analisi di laboratorio.

Prognosi Trattandosi di una condizione incurabile, l'atrofia cerebrale non può che avere sempre una prognosi sfavorevole.