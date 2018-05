Purtroppo, allo stato attuale, l'artrosi interapofisaria non può essere curata, ma può essere tenuta sotto controllo. La degenerazione cartilaginea ed articolare è, infatti, progressiva ed il trattamento consiste nell'alleviare il dolore ed evitare ulteriori peggioramenti, oltre a rallentare l'evoluzione del processo patologico.

La terapia delle crisi acute di artrosi interapofisaria è di tipo farmacologico e prevede la somministrazione di analgesici e antinfiammatori per limitare il dolore e consentire il movimento articolare. In casi particolari, è possibile ricorrere ad infiltrazioni con acido ialuronico, mentre l'utilizzo di corticosteroidi è limitato a casi di concomitante infiammazione.

Farmaci come gli antidolorifici, gli antinfiammatori e, talvolta, i miorilassanti, che sono utili nella fase acuta, per dare sollievo dai sintomi. Occorre prestare attenzione, però, a non abusare di questi medicinali, in quanto, alla lunga, producono effetti collaterali non indifferenti.

Durante le crisi dolorose, la schiena deve essere mantenuta a riposo ed occorre evitare movimenti troppo bruschi per evitare di peggiorare il dolore.

Nei periodi che intercorrono tra una crisi e l'altra possono essere molto utili massaggi e terapie fisiche riabilitative.

Nei casi più gravi ed invalidanti, può essere necessario ricorrere ad un intervento chirurgico, soprattutto in presenza di una grave compressione del nervo o del midollo spinale.

Talvolta, si può ricorrere alla sostituzione dell'articolazione colpita con una protesi artificiale. Il posizionamento di questo dispositivo consente di correggere o ripristinare l'articolazione compromessa, con buoni risultati.

Qualche consiglio

Una delle principali cause dell'artrosi interapofisaria è l'eccessiva usura delle articolazioni dovuta ad un loro sovraccarico. Nel corso della fase cronica della malattia, quindi, il primo passo del trattamento consiste nella riduzione di peso corporeo, laddove in eccesso. Andrebbero comunque evitati traumi ripetuti e le posture scorrette che predispongono al processo degenerativo.

L'ultimo cardine terapeutico-preventivo è l'esercizio fisico. Molte persone con artrosi interapofisaria, infatti, seguono un istinto di risparmio dell'articolazione sofferente, lasciando in secondo piano il movimento. In realtà, una ginnastica mirata può rinforzare la muscolatura e mantenere la funzione articolare, stimolando positivamente tutte le parti della schiena, sgravandola da eventuali tensioni. Attività sportive utili sono, ad esempio, la camminata veloce, il nuoto e le cosiddette ginnastiche "dolci", come lo yoga.