Cos'è l'artralgia?

Artralgia è il termine medico che indica la presenza di dolore più o meno intenso a un'articolazione.

Molti medici tengono a sottolineare che questa parola non è sinonimo di artrite, come invece tante persone credono. Infatti, mentre la parola artrite designa una condizione medica degenerativa di natura infiammatoria che colpisce le articolazioni, la parola artralgia si limita a segnalare una sensazione dolorosa - quindi di fatto un sintomo - a livello articolare. La confusione tra i due termini nasce dal fatto che l'artrite è una delle cause più note e diffuse di dolore articolare, ossia artralgia. In realtà, l'artralgia può essere una conseguenza di tante altre situazioni, non solo infiammatorie (come l'artrite), ma anche non infiammatorie.

Chi soffre di artrite lamenta sempre artralgia; tuttavia, chi lamenta artralgia non sempre soffre di artrite.

Altri modi per distinguere l'artralgia dall'artrite

Alcuni medici distinguono l'artralgia dall'artrite, definendo la prima come “dolore o fastidio alle articolazioni senza gonfiore” e la seconda come “infiammazione delle articolazioni che causa dolore e gonfiore”.

Gli esperti che non concordano con tale distinzione affermano che esistono casi di artralgia caratterizzati da gonfiore, pur non essendo connessi ad artrite.

Origine del nome

La parola artralgia deriva dall'unione di due parole greche, arthron (ἄρθρον) e algos (ἄλγος). La parola “arthron” vuol dire “giuntura” o “articolazione”, mentre la parola “algos” significa “dolore”. Quindi, il significato letterale di artralgia è “dolore a un'articolazione”.