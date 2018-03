Per quanto riguarda il trattamento, le opzioni variano in base alla causa dell'aria nello stomaco. Quando il disturbo non ha origine patologica, ma si presenta in maniera sporadica e dipende dallo stile di vita, dalle cattive abitudini alimentari o da comportamenti errati, non deve essere motivo di preoccupazione. In questi casi, non è necessario far ricorso a cure particolari, ma è importante correggere le abitudini che predispongono l'aria nello stomaco.

Per evitare d'ingerire aria, l'accorgimento più opportuno è quello di non consumare i pasti frettolosamente, dedicando il tempo opportuno alla masticazione. Altri rimedi utili consistono nel limitare la conversazione a tavola, per non deglutire di continuo e inghiottire "bocconi d'aria". Gli alimenti che andrebbero limitanti in caso di aria nello stomaco sono i più comuni "veicoli" di gas, come i prodotti lievitati ed i formaggi fermentati.

Se l'aria nello stomaco è un disturbo che si manifesta sempre con le stesse caratteristiche e risulta un malessere cronico, è consigliabile, innanzitutto, evitare il consumo di bevande gassate e di mangiare lentamente per ridurre l'ingestione di gas. Al contempo, il medico potrebbe consigliare l'assunzione di medicinali o integratori alimentari che prevengano la formazione di aria nel tratto gastroenterico.

Gli episodi acuti che si manifestano in forma grave possono essere trattati, sempre previa indicazione del medico, con l'assunzione di farmaci, come sedativi per ridurre l'ingestione di aria, sostanze adsorbenti (carbone vegetale) e procinetici.

Nel caso di aria nello stomaco secondaria ad altra malattia, invece, la terapia si basa sulla gestione di quest'ultima. Queste condizioni patologiche richiedono trattamenti mirati per la loro soluzione.