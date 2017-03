ARDS - Sindrome da distress respiratorio

L' ARDS , o sindrome da distress respiratorio , è una grave condizione medica, caratterizzata dall' infiammazione dei polmoni e dalla conseguente incapacità, da parte degli stessi polmoni, di assimilare l'ossigeno necessario all'interno organismo. In altre parole, chi soffre di ARDS presenta un'infiammazione ai polmoni, tale per cui quest'ultimi sono incapaci di trattenere, dall'aria inspirata, la quantità di ossigeno indispensabile alla buona salute e al corretto funzionamento degli organi e dei tessuti del resto del corpo.

Premessa : all'interno dei polmoni, al termine delle vie respiratorie , prendono posto delle piccole sacche caratteristiche, circondate da una fitta rete di vasi sanguigni , il cui nome specifico è alveoli polmonari o semplicemente alveoli . Racchiusi da una sottile parete con proprietà elastiche, gli alveoli polmonari rappresentano la sede che raccoglie l'aria inspirata ricca di ossigeno e in cui si svolge l'assimilazione di quest'ultimo, da parte del sangue circolante all'interno della limitrofa rete vascolare. Nel prelevare l'ossigeno, il sangue che circola tutt'attorno agli alveoli rilascia anidride carbonica (un prodotto di scarto del metabolismo umano). Pertanto, negli alveoli polmonari ha luogo il vitale scambio gassoso ossigeno-anidride carbonica , che culmina con l'ossigenazione del sangue e l'espirazione di aria ricca di anidride carbonica. Ritornando al tema dell'articolo in questione, nell'ARDS l'infiammazione dei polmoni interessa le sottile parete elastica degli alveoli polmonari, pregiudicandone l'integrità. L'assenza di una parete alveolare integra fa sì che il sangue circolante all'interno della rete vascolare limitrofa penetri all'interno degli alveoli polmonari, occupando di fatto lo spazio riservato all'aria ricca di ossigeno, proveniente dall'inspirazione. L'invasione dell'interno degli alveoli, da parte del sangue, altera la funzionalità degli alveoli, i quali non sono più in grado di introitare correttamente aria dall'esterno. Da ciò, ne consegue che il processo di ossigenazione del sangue è insufficiente a soddisfare le esigenze dell'intero organismo.

In assenza di cure e talvolta anche in corso di trattamento, l'ARDS può dar luogo a diverse complicanze, alcune delle quali dall'esito fatale. Tra le possibili complicazioni dell'ARDS, rientrano:

L'ARDS rappresenta un' emergenza medica , pertanto chi ne è affetto necessita di cure immediate, preferibilmente presso un centro ospedaliero (in quanto attrezzato a tali evenienze).

Attualmente, non esiste ancora un esame diagnostico specifico per l'individuazione dell'ARDS. Pertanto, per diagnosticare con accuratezza la sindrome da distress respiratorio, i medici ricorrono a diversi test, alcuni dei quali finalizzati anche all'esclusione di patologie dai sintomi simili ( diagnosi differenziale ). Tra i test per la diagnosi di ARDS, rientrano:

Terapia

Il trattamento dell'ARDS prevede: il ricovero ospedaliero in terapia intensiva, il ricorso a terapie per l'innalzamento dei livelli di ossigeno nel sangue del paziente, un'adeguata terapia causale, la nutrizione artificiale e, infine, un'appropriata terapia farmacologica.

Superata la fase critica, l'ARDS richiede inoltre l'adozione di uno stile di vita che preservi i polmoni e l'organismo in generale da ricadute.

Cos'è la terapia intensiva?

La terapia intensiva, o unità di terapia intensiva, è il reparto ospedaliero riservato al ricovero di pazienti in gravi condizioni di salute, che necessitano di trattamenti, monitoraggio e supporto continui, allo scopo di mantenere nella norma le loro funzioni vitali.

TERAPIE PER L'INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI OSSIGENO SANGUIGNO

Per innalzare i livelli di ossigeno nel sangue dei pazienti con ARDS, i medici ricorrono all'ossigenoterapia e alla già citata ventilazione meccanica.

L'ossigenoterapia è la somministrazione di ossigeno tramite apposite strumentazioni mediche.

TERAPIA CAUSALE

Per terapia causale, in medicina si intende la cura delle cause scatenanti una determinata condizione morbosa, nella speranza di eliminare alla radice ciò che scatena la sintomatologia.

Un esempio di terapia causale dell'ARDS sono le cure antibiotiche, quando all'origine della condizione c'è un'infezione batterica (es: polmonite batterica).

NUTRIZIONE ARTIFICIALE

In caso di ARDS, il ricorso alla nutrizione artificiale è fondamentale, perché in genere i pazienti sono incapaci di nutrirsi in modo indipendente.

Senza la nutrizione artificiale, il malato corre il rischio di incappare in uno stato di malnutrizione.

TERAPIA FARMACOLOGICA

Finalizzata più che altro alla prevenzione di complicanze, la terapia farmacologica per i casi di ARDS può comprendere:

Antibiotici , per prevenire infezioni dovute, per esempio, alla ventilazione meccanica. In tali frangenti si parla anche di profilassi antibiotica ;

, per prevenire infezioni dovute, per esempio, alla ventilazione meccanica. In tali frangenti si parla anche di ; Antidolorifici e sedativi . I medici li somministrano a tutti quei pazienti che denunciano dolore;

. I medici li somministrano a tutti quei pazienti che denunciano dolore; Anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici , per prevenire la formazione di coaguli sanguigni pericolosi;

, per prevenire la formazione di coaguli sanguigni pericolosi; Farmaci per ridurre il reflusso gastrico. Nei pazienti di ARDS, il reflusso gastrico può essere una conseguenza del lungo periodo di immobilità a cui sono costretti.

STILE DI VITA CONSIGLIATO

In caso di ARDS, uno stile di vita adeguato esclude, tassativamente, il fumo di sigaretta e l'assunzione di alcol.