Nel processo di apprendimento, la memoria , intesa come metodo di conservazione delle informazioni , svolge un ruolo essenziale. Può accadere di non ricordare alcuni eventi della nostra vita accaduti molto tempo fa o ieri, ma quando si verificano delle lesioni cerebrali la perdita di memoria può essere più seria, definendo un quadro clinico di AMNESIA .

L'amnesia anterograda può essere indotta da farmaci (è noto che alcune benzodiazepine abbiano potenti effetti amnesici, così come l'intossicazione da alcol produce una manifestazione simile) o essere la conseguenza di una lesione cerebrale traumatica , in cui si verifica un danno all'ippocampo o al lobo temporale mediale. Altre volte, il disturbo è il risultato di un evento acuto come una commozione cerebrale , un infarto , la privazione di ossigeno o un attacco epilettico . Meno comunemente, può anche essere causato da uno shock o da un disturbo emotivo.

Perché nell'ippocampo? L'ippocampo è una zona di "passaggio", nella quale le informazioni vengono memorizzate in maniera temporanea, fino a quando non vengono trasmesse al lobo frontale. L'ippocampo è, dunque, una sorta di archivio per la memoria breve (quella capace di conservare pochi elementi per alcuni secondi); se questo non si comporta come tale, sarà difficile o impossibile, immagazzinare i ricordi.