Amenorrea

Breve ripasso dell'asse ipotalamo - ipofisi - ovaie In una donna con un ciclo mestruale regolare, ipotalamo, ipofisi, ovaie e utero funzionano in maniera appropriata: Attraverso uno specifico ormone, chiamato GnRh , l'ipotalamo stimola l'ipofisi a produrre le cosiddette gonadotropine FSH (od ormone follicolo-stimolante) e LH (od ormone luteinizzante);

Cos'è l'amenorrea? Amenorrea è il termine medico che indica l'assenza di mestruazioni, nelle donne in età fertile. TIPI DI AMENORREA I medici riconoscono l'esistenza di due tipi di amenorrea: l'amenorrea primaria e l'amenorrea secondaria.

Per amenorrea primaria, intendono tutti i casi di amenorrea nei soggetti di sesso femminile che, al compimento del 16esimo anno di vita, non hanno ancora avuto il menarca (prima mestruazione), ma hanno sviluppato tutti i caratteri sessuali secondari (seno, peli pubici ecc) e tutti i casi di amenorrea nei soggetti di sesso femminile che, al compimento del 14esimo anno di vita, non hanno ancora avuto il menarca e non hanno ancora sviluppato alcun carattere sessuale secondario.

Per amenorrea secondaria, invece, i medici intendono l'assenza di mestruazioni da almeno tre mesi, in una donna che in precedenza non aveva mai sofferto di irregolarità del ciclo mestruale, e da almeno nove mesi, in una donna con una storia passata di oligomenorrea.

Oligomenorrea è il termine medico che indica la mancata regolarità delle mestruazioni, nelle donne in età fertile.

Sintomi, segni e complicazioni Il segno che contraddistingue la presenza di amenorrea è la mancata perdita di sangue, da parte delle donne, al momento delle mestruazioni. SINTOMATOLOGIA ASSOCIATA La presenza di amenorrea è spesso accompagnata ad altri sintomi e segni.

Tra i sintomi e i segni che accompagnano più frequentemente l'amenorrea, rientrano: Mal di testa;

Disturbi della visione;

Crescita eccessiva dei peli della faccia (irsutismo);

Acne;

Dolore pelvico;

Secchezza vaginale;

Perdita dei capelli;

Perdite anomale di latte dal seno (galattorrea);

Vampate di calore e sudorazioni notturne;

Disturbi del sonno;

Aumento o riduzione evidente del peso corporeo. QUANDO RIVOLGERSI AL MEDICO? Per accertamenti, dovrebbero rivolgersi al proprio medico: tutte le donne che da almeno tre mesi lamentano, per la prima volta, assenza di mestruazioni; tutte le donne con un passato di oligomenorrea, che da almeno nove mesi lamentano assenza di mestruazioni; tutte le donne che, al compimento del 16esimo anno di vita, non hanno ancora avuto la prima mestruazione pur avendo sviluppato da tempo i caratteri sessuali secondari; infine, tutte le donne che, all'età di 14 anni, non hanno ancora avuto la prima mestruazione e non hanno ancora sviluppato i caratteri sessuali secondari.

Diagnosi Quando parlano di diagnosi di amenorrea, i medici intendono non solo la constatazione dell'assenza di mestruazioni, ma anche e soprattutto l'individuazione delle cause scatenanti (diagnosi causale).

Del resto, la conoscenza delle cause di amenorrea è il punto di partenza per pianificare il trattamento più appropriato. COME RICERCARE LE CAUSE L'iter diagnostico per l'individuazione delle cause di amenorrea può comprendere: Un'indagine dei sintomi che accompagnano l'assenza di mestruazioni;

Un esame pelvico;

Un esame del seno e dei genitali;

Un test di gravidanza, per capire se la paziente è incinta oppure no;

Analisi del sangue, volte a quantificare i livelli ormonali di FSH, LH, TSH e prolattina;

Un'ecografia della pelvi. I medici la prescrivono con l'intento di osservare l'anatomia degli organi genitali interni. Un'ecografia della pelvi permette di rilevare diverse anomalie anatomiche;

Una TAC e/o una risonanza magnetica nucleare della testa. Entrambe indolori, forniscono immagini assai significative delle strutture anatomiche interne del capo. I medici potrebbero prescriverle se, sulla base dei sintomi denunciati dalla paziente, sospettano tumori a livello di ipotalamo o ipofisi. Rispetto alla risonanza magnetica nucleare, la TAC ha il vantaggio di mostrare qualche dettaglio in più e lo svantaggio di esporre il paziente a una dose non trascurabile di radiazioni ionizzanti;

Un'isteroscopia e/o un'isterosalpingografia. La prima è, di fatto, un esame ecografico endoscopico dell'utero. La seconda, invece, è un esame radiologico dell'utero e delle tube di Falloppio. In genere, i medici vi ricorrono se l'esame pelvico e l'ecografia pelvica sono stati poco esaustivi e chiarificatori.

Terapia Per curare l'amenorrea, i medici devono concentrarsi sul trattamento adeguato delle cause scatenanti. Ne consegue che la terapia dell'amenorrea varia da paziente a paziente, a seconda di cosa ha scatenato l'assenza di mestruazioni. Ciò spiega per quale motivo i medici reputano imprescindibile la diagnosi causale. ALCUNI ESEMPI DI TRATTAMENTO PER L'AMENORREA Di seguito, sono riportati alcuni esempi di terapia per l'amenorrea. Si tratta di una panoramica generale, che dimostra come, in alcuni casi, il trattamento sia molto semplice, mentre, in altri frangenti, sia molto complesso e di esito incerto. In presenza di amenorrea dovuta a un calo eccessivo del peso corporeo, il trattamento comprende la pianificazione di una dieta volta al ripristino graduale del normale peso corporeo.

Occorre precisare che, se il calo eccessivo del peso corporeo si deve a un disturbo del comportamento alimentare (anoressia nervosa, bulimia ecc), è fondamentale anche la psicoterapia. In presenza di amenorrea dovuta a eccessiva attività fisica, il trattamento è molto semplice e consiste nel ridurre il numero di ore dedicate all'esercizio fisico;

In presenza di amenorrea dovuta all'assunzione di un determinato farmaco (antidepressivo), il trattamento consiste nell'interrompere l'uso del suddetto farmaco;

In caso di amenorrea dovuta a un incremento eccessivo del peso corporeo, il trattamento prevede una dieta dimagrante e la pratica costante di attività fisica, finalizzante anch'essa al dimagrimento;

In caso di amenorrea dovuta al troppo stress, il trattamento prevede il ricorso a tecniche di rilassamento;

Quando l'amenorrea è una conseguenza di un tumore ipofisario, il trattamento è di tipo chirurgico e consiste nel delicato intervento di asportazione, dall'ipofisi, della massa tumorale;

In caso di amenorrea conseguente ad aderenze intrauterine, il trattamento è chirurgico e consiste nell'intervento di eliminazione del tessuto cicatriziale dall'utero;

In presenza di amenorrea successiva a ovaio policistico, la terapia è di tipo farmacologico e prevede la somministrazione di medicinali, quali: la pillola anticoncezionale, i derivati del progesterone e il clomifene.

In presenza di amenorrea conseguente ad anomalie del tratto genitale, la terapia è chirurgica e consiste nel ripristino, laddove possibile, della normale anatomia degli organi coinvolti.

Prevenzione Si può parlare di prevenzione dell'amenorrea solo per quei casi dipendenti da cause evitabili o controllabili, come per esempio la malnutrizione, l'anoressia nervosa, l'eccessiva attività fisica, l'obesità o l'eccessivo stress.