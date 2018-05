A seconda della sintomatologia e dello stadio di degenerazione dell'articolazione metatarso-falangea, le soluzioni per la cura dell'alluce rigido indicate ai pazienti possono essere diverse. In ogni caso, l'obiettivo è quello di ridurre il processo infiammatorio e degenerativo alla base della patologia.

Farmaci e terapie fisiche

Nei casi in cui l'alluce rigido sia lieve, può essere sufficiente l'uso di farmaci antinfiammatori topici (creme, unguenti ecc.) o intra-articolari (infiltrazioni di cortisone) per ridurre il dolore e l'infiammazione presente nell'articolazione. Gli effetti possono essere soddisfacenti, ma è logico aspettarsi che il miglioramento dei sintomi sia solo temporaneo.

In alternativa, è possibile valutare un intervento fisioterapico volto alla mobilizzazione dell'articolazione metatarso-falangea ed alla riduzione del dolore. Il trattamento conservativo può prevedere anche l'impiego di terapie fisiche, come tecarterapia o laser.

Calzature e mezzi ortesici

Se l'alluce rigido è accompagnato da dolore, può essere utile la riduzione delle forze di estensione dell'articolazione metatarso-falangea ottenuta con la scelta di calzature adeguate.

Le scarpe devono essere, in particolare, sufficientemente larghe e comode per non creare conflitto e costrizione alla regione dell'alluce. L'aumento della rigidità della suola, anche con inserti, plantari su misura con appositi scarichi e suolette idonee, può portare alla diminuzione dei sintomi.

Talvolta, vengono indicate calzature tipo MBT (cioè a dondolo), in quanto consentono di ridurre il movimento della prima articolazione metatarso-falangea durante la deambulazione.

Intervento chirurgico

Qualora gli accorgimenti conservativi non fossero più sufficienti per la gestione dell'alluce rigido, il medico può indicare la strategia chirurgica più adeguata sulla base del grado di gravità della patologia. Lo scopo consiste nell'eliminare il dolore e nel restituire il movimento dell'articolazione.

Nelle forme di alluce rigido meno gravi, l'ortopedico può eseguire una tecnica percutanea mininvasiva per la decompressione della capsula articolare e l'asportazione degli osteofiti del metatarso e della falange. L'intervento, detto cheilectomia, comporta un aumento dell'arco di movimento ed una correlata diminuzione del dolore. Tuttavia, i risultati solo raramente si mantengono costanti nel tempo, poiché l'evoluzione del processo artrosico non viene contrastata in alcun modo. Nei casi meno gravi, si possono utilizzare anche osteotomie metatarsali, in grado di rimuovere parti ossee esuberanti per migliorare la meccanica articolare dell'alluce.

Se la rigidità articolare è maggiore, invece, si possono realizzare interventi di emiartroplastica (sostituzione di una sola delle due componenti dell'articolazione) e artroplastica (ricostruzione articolare completa, con sostituzione di entrambe le componenti usurate).

Nei casi più gravi di alluce rigido, può essere proposta l'artrodesi metatarso-falangea. Questa procedura determina la fusione ossea delle due componenti articolari (cioè dell'osso metatarsale con la prima falange), permettendo la scomparsa del dolore, ma impedendo di fatto il movimento dell'alluce.

In alternativa, si esegue un intervento chirurgico per sostituire l'articolazione con una protesi artificiale (artroprotesi). Anche questa metodica volta al trattamento dell'alluce rigido ha l'obiettivo di eliminare o ridurre il dolore, consentendo una certa mobilità ed un'articolarità sufficiente a calzare scarpe normali.