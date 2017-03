Generalità

Le aderenze addominali sono fasce di tessuto fibroso-cicatriziale, che incollano in modo anomalo parti normalmente disgiunte di uno stesso organo dell'addome o due organi/tessuti distinti dell'addome situati a stretto contatto tra loro.

Come le aderenze che interessano le altre regioni del corpo umano, le aderenze addominali sono un esito dei meccanismi riparatori che possono essere messi in moto dalle lesioni tissutali di un intervento chirurgico, una particolare infezione, un forte trauma contusivo, un grave stato infiammatorio o l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

Aventi sede solitamente a livello dell'intestino, le aderenze addominali hanno, per causa principale, la chirurgia addominale (più del 90% dei casi) e sono responsabili, quando sono sintomatiche, di un caratteristico dolore cronico all'addome.

Per stabilire con certezza la presenza di aderenze addominali, è fondamentale il ricorso alla laparoscopia esplorativa.

Il trattamento delle aderenze addominali è chirurgico e consiste in un intervento di rimozione delle fasce fibroso-cicatriziali, noto come adesiolisi.

Attualmente, l'adesiolisi è realizzabile in laparoscopia o in laparotomia.

Breve richiamo di cosa sono le aderenze

Le aderenze, o adesioni, sono fasce di tessuto fibroso-cicatriziale che uniscono in modo anomalo parti normalmente disgiunte di uno stesso organo, oppure organi o tessuti distinti, tra cui sussiste un rapporto di estrema vicinanza.

Lo sviluppo delle aderenze è una conseguenza dei meccanismi di riparazione del corpo, messi in moto dagli insulti o dalle lesioni tissutali che possono avere luogo dopo un intervento chirurgico, una particolare infezione, un forte trauma contusivo, uno stato infiammatorio o l'esposizione a radiazioni nocive.