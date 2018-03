Note anche come tonsille faringee, le adenoidi sono strutture a forma di grappolo, situate nella parete posteriore della rinofaringe, al di sopra del piano del palato molle.

L'adenotomia consiste nella rimozione chirurgica delle adenoidi. Quest'intervento viene preso in considerazione soprattutto quando i sintomi sono gravi, persistenti e particolarmente fastidiosi o la malattia non risponde alle terapie farmacologiche. L'adenotomia è appropriata anche quando le adenoidi ostacolano la normale respirazione o creano un'ostruzione delle vie aeree. In qualche caso, anche gli adulti hanno bisogno di rimuovere chirurgicamente le adenoidi.

Adenotomia: può ridurre le difese del sistema immunitario?

L'adenotomia non riduce le difese immunitarie. La funzione svolta dalle adenoidi è, infatti, transitoria. Presenti dalla nascita, queste formazioni linfatiche si sviluppano in modo progressivo, raggiungendo la loro massima dimensione all'età di 3-5 anni. Normalmente, nei bambini, si forma un tumulo morbido nella parte superiore e posteriore della rinofaringe, appena sopra e dietro l'ugola. All'età di circa 7 anni, le adenoidi vanno incontro ad un processo involutivo, riducendo le loro dimensioni a causa di una fisiologica atrofia, che le rende appena visibili durante l'adolescenza. In età adulta, il tessuto adenoideo diventa praticamente inattivo.

Le adenoidi non sono, dunque, fondamentali per le funzioni del sistema immunitario, poiché l'organismo possiede mezzi più efficaci per contrastare batteri e virus.

Per questo motivo, se le adenoidi crescono eccessivamente e provocano notevoli difficoltà respiratorie, è indicato rimuoverle chirurgicamente con l'adenotomia.