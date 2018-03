In modo analogo agli inibitori della 5-alfa-reduttasi, seppur con efficacia modesta, agiscono anche alcuni fitoterapici, come gli estratti di Serenoa repens e di Pigeo africano .

I problemi maggiori del ricorso ai farmaci per la cura dell'adenoma prostatico sono associati ai possibili effetti collaterali. Tra questi vi sono deficit erettivi, eiaculazione retrograda e ginecomastia per gli inibitori della 5-alfa-reduttasi, mentre ipotensione , emicrania , vertigini , cefalea e astenia sono comuni tra gli utilizzatori di alfa bloccanti . A seconda dei casi, i farmaci possono essere sufficienti a controllare i sintomi del paziente e rallentano la progressione dell'adenoma prostatico, ma occorre segnalare che l'efficacia di questi tende a diminuire con l'uso a lungo termine.

Le strategie terapeutiche adottate per la gestione dell'adenoma prostatico sono diverse e dipendono sostanzialmente dall'entità della condizione e dalla sintomatologia associata. Se la malattia non provoca particolari disturbi al paziente, può essere semplicemente monitorata nel tempo; al contrario, in presenza di complicanze si rende obbligatorio il trattamento farmacologico o chirurgico.

La tecnica più utilizzata per il trattamento dell'adenoma prostatico è la resezione endoscopica transuretrale (o TURP). Come suggerisce il nome, si tratta di una riduzione della prostata eseguita mediante endoscopia, cioè senza incisioni. In pratica, uno speciale strumento viene introdotto nel canale urinario attraverso il pene per tagliare "a fette" l'adenoma prostatico. In questo modo, è possibile rimuovere la parte interna della prostata aumentata di volume.

Nel caso le dimensioni della prostata risultino eccessive, invece, è necessario procedere con un intervento a cielo aperto, chiamato adenonectomia. Quest'intervento prevede l'asportazione dell'intero adenoma prostatico mediante un'incisione cutanea, trans-vescicale o retropubica.

La rimozione chirurgica parziale o totale della prostata può comportare per i pazienti alcune complicazioni. Tra queste, quella che in genere preoccupa di più i pazienti è il rischio di disfunzione erettile. Tuttavia, secondo recenti studi tale rischio è da considerarsi nullo o addirittura inferiore rispetto ai pazienti che scelgono di non operarsi. Un effetto avverso molto frequente dopo la chirurgia è, invece, l'eiaculazione retrograda; in pratica, durante l'eiaculazione il liquido seminale, anziché fuoriuscire dall'uretra, refluisce in vescica, determinando infertilità.

Per trattare l'adenoma prostatico, è possibile il ricorso a tecniche alternative, meno invasive, ma di efficacia variabile. Queste procedure si prefiggono di distruggere parte del tessuto ghiandolare senza danneggiare quello che rimarrà in sito. A tale scopo, a seconda della metodica utilizzata, si concentrano raggi laser (come nella procedura HoLAP), onde radio (ablazione transuretrale con radiofrequenze o TUNA), microonde (es. TUMT o termoterapia transuretrale con microonde) o sostanze chimiche, direttamente all'interno della prostata.