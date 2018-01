Le cause principali dell'acido urico basso sono essenzialmente due:

Ridotta produzione di acidi urici;

Aumentata eliminazione renale o intestinale di urati.

Queste condizioni si possono riscontrare in numerose problematiche. Innanzitutto, una diminuzione del metabolita nel sangue e nelle urine può dipendere da un'alterata funzionalità renale, transitoria o cronica. Pertanto, l'acido urico basso si può osservare nell'ambito di qualsiasi processo patologico a carico dei reni (nefropatie). Tra queste condizioni rientra la sindrome di Fanconi (caratterizzata da difetti multipli nel riassorbimento tubulare prossimale).

Più semplicemente, il ridotto quantitativo del metabolita può risultare dal digiuno o da una scarsa assunzione di proteine animali e purine derivanti da alimenti come fegato, reni, acciughe e sardine. Ridotti livelli del metabolita nelle urine si possono osservare anche in caso di abuso cronico di alcolici.

L'ipouricemia, ossia la bassa concentrazione di acido urico nel sangue, si riscontra anche nelle emopatie, come l'anemia, il mieloma multiplo ed il linfoma di Hodgkin. I valori del metabolita possono diminuire anche in corso di alcune patologie del fegato, come le epatiti virali.

L'acido urico basso può risultare anche dall'acidosi lattica, uno scompenso metabolico che determinata un accumulo di acidi nei tessuti e nei fluidi corporei.

Valori ridotti del metabolita possono essere causati dall'esposizione a sostanze tossiche. Altre volte, l'acido urico basso dipende da alcune forme di tumore o da difetti metabolici ereditari, come nel caso della malattia di Wilson (condizione caratterizzata da un accumulo sistemico di rame in diversi tessuti dell'organismo, tra cui fegato e sistema nervoso centrale).

Un abbassamento dei livelli dell'acido urico nel sangue potrebbe essere associato a diverse altre condizioni patologiche, tra cui: celiachia, acromegalia, sindrome da inappropriata secrezione di ADH (SIADH) e xantinuria (dismetabolismo delle purine da deficit dell'enzima xantina deidrogenasi/ossidasi).

Un'altra causa dell'acido urico basso sono alcune terapie farmacologiche che hanno come effetto quello di inibire il riassorbimento tubulare del metabolita a livello del rene. In particolare, basse concentrazioni si riscontrano in corso di trattamenti a base di estrogeni e cortisonici. Anche l'assunzione di aspirina o di altri salicilati ad alte dosi riduce la concentrazione di acido urico; questi farmaci possono essere utilizzati per trattare, ad esempio, l'artrite reumatoide. Altri medicinali che possono indurre quest'effetto sono probenecid, sulfinpirazone, allopurinolo e dicumarolici.

Anche in gravidanza i valori di acido urico possono essere bassi: questa rappresenta una condizione di assoluta normalità; allo stesso modo, si riscontrano bassi livelli di creatinina ed elevati livelli di fibrinogeno.