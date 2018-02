Per ridurre la formazione di acetone nei bambini e facilitarne la risoluzione, le cure tradizionali prevedono l'assunzione di spremute, bibite dolcificate e succhi di frutta , affinché l'organismo possa riprendere ad utilizzare gli zuccheri come combustibile energetico. Ottimi sono anche le centrifughe o gli estratti fatti in casa. Altra cosa importante è far bere dell' acqua , a piccoli sorsi e ripetutamente, per reidratare il bambino.

In genere, l'acetone nei bambini è un disturbo passeggero, che si risolve in breve tempo, senza bisogno di farmaci specifici. La guarigione può essere favorita dall'adozione di una dieta priva di grassi e la reintegrazione dei liquidi persi con il vomito.

Se la crisi di acetone nei bambini è più intensa, sono utili i carboidrati semplici, da somministrare in piccole quantità in caso di vomito: per esempio, è indicato provare a dare periodicamente un cucchiaino di acqua zuccherata.

Se l'acetone nei bambini non dovesse risolversi attraverso la somministrazione di liquidi per bocca, sarà necessario ricorrere all'infusione di soluzioni glucoelettrolitiche per via parenterale.

In genere, l'acetone nei bambini si risolve abbastanza in fretta, ma, durante la crisi e nel paio di giorni successivi, occorre una maggiore attenzione alla dieta, la quale deve essere ricca di carboidrati e povera di grassi. In altre parole, il regime alimentare deve risultare leggero e nutriente: pertanto, sono da evitare cibi come latte vaccino intero, formaggi, gelati, burro, cioccolata, merende confezionate, insaccati, carni rosse grasse, patatine fritte e pizza. Durante la guarigione dell'acetone nei bambini, invece, sono permessi alimenti, come pasta, pane, fette biscottate, marmellata, riso, frutta e verdura, pesce e carni bianche (pollo, vitello, coniglio, tacchino: al vapore o ai ferri).

Qualche consiglio

Per prevenire la comparsa di ulteriori crisi, l'acetone nei bambini si previene instaurando un regime alimentare equilibrato, che riduca o limiti fortemente i grassi (soprattutto latte intero, burro, formaggi, fritti, carni grasse, cioccolato ed insaccati). Tra un episodio e l'altro, meglio prediligere i carboidrati complessi, come la pasta, la cui digestione libera lentamente e per ore il glucosio nell'intestino.