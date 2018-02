Rappresentante la vena più lunga del corpo umano , la vena safena scorre, durante il suo tragitto all'inguine, nelle vicinanze del malleolo mediale, lungo la porzione mediale della gamba, dietro al ginocchio e lungo la faccia anteriore della coscia. Nel risalire dal piede all'inguine, la vena safena riceve il sangue da numerose vene tributarie. A segnalare la conclusione del decorso della vena safena lungo l'arto inferiore è la confluenza nella vena femorale comune. La vena safena è importante sia in ambito patologico sia in ambio clinico terapeutico.

In anatomia, le vene perforanti sono i vasi venosi che mettono in comunicazione i vasi venosi superficiali con quelli profondi, attraversando le fasce muscolari profonde.

Premessa : in anatomia, prendono il nome di vene tributarie le vene che confluiscono in un altro vaso venoso, generalmente più importante.

Lungo la gamba, la vena safena si mantiene in posizione mediale (quindi, scorre all'interno della gamba), fino al ginocchio . All'altezza del ginocchio, si sposta leggermente dietro quest'ultimo, transitando per la precisione dietro l' epicondilo mediale del femore (o epicondilo interno del femore ).

La vena safena inizia in quella regione del piede, in cui la cosiddetta vena dorsale dell'alluce confluisce nella cosiddetta arcata venosa dorsale del piede (o arco venoso del piede ).

Premessa : in anatomia, la descrizione del decorso di vene e arterie , nel corpo umano, si basa sulla direzione di scorrimento del sangue; in termini pratici, questo vuol dire che la descrizione del tragitto di una vena inizierà dalla periferia (il sangue venoso va dalla periferia al cuore ), mentre la descrizione del tragitto di un'arteria inizierà dall'estremità più vicina al cuore (il sangue arterioso scorre dal cuore alla periferia).

Patologie

In ambito patologico, la vena safena è protagonista di due condizioni mediche, entrambe alquanto frequenti e – ma solo a patto che siano isolate – non pericolose per la vita di chi ne è affetto; le condizioni in questione sono: le cosiddette vene varicose e la tromboflebite. Vene varicose e vena safena Le vene varicose (o varici) sono dilatazioni abnormi e sacculari dei vasi venosi, correlate a un fenomeno di ristagno di sangue venoso (stasi venosa).

La vena safena, come tutti gli altri vasi venosi superficiali dell'arto inferiore, rappresenta una delle sedi più comuni delle vene varicose.

CAUSE Gli esperti ritengono, con un certo grado di sicurezza, che a causare le vene varicose lungo i vasi venosi come la vena safena sia una disfunzione del sistema di valvole deputate ad assicurare lo scorrimento del sangue in direzione del cuore (si ricorda che, per le vena safena, questo sistema di valvole comprende tra i 10 e i 20 elementi). La disfunzione di queste valvole, infatti, permetterebbe al sangue di tornare indietro, ristagnando nei vasi venosi interessati (è il fenomeno di ristagno sopraccitato) e dando luogo alle dilatazioni sacculari osservabili tipicamente in occasione delle vene varicose.

Fattori di rischio della vene varicose lungo la vena safena: Stitichezza Obesità Stazione eretta prolungata, mantenuta in ambiente caldi Alterazioni congenite delle vene Età tra i 30 e i 50 anni Sesso femminile

SINTOMI E DIAGNOSI Le vene varicose a carico di vasi venosi come la vena safena possono provocare sintomi e segni, quali: Sensazioni di gambe pesanti;

Dolore e crampi agli arti inferiori;

Comparsa di vene ingrossate molto visibili;

Aumento della temperatura laddove risiede il problema delle vene varicose;

Teleangectasie in prossimità di dove localizza il problema delle vene varicose;

Gonfiore alle caviglie e/o ai piedi;

Arrossamento, prurito e secchezza cutanea lungo il tratto inferiore della gamba o a livello della caviglia (sono tre problematiche associate alla cosiddetta dermatite da stasi). La diagnosi delle vene varicose, soprattutto in vasi venosi importanti come la vena safena, è semplice e veloce; richiede, infatti, soltanto l'esame obiettivo e il racconto dei sintomi da parte del paziente. TERAPIA Tra i trattamenti per le vene varicose ai danni di un vaso venoso come la vena safena, figurano: Rimedi conservativi , come la terapia elastocompressiva (basata sull'uso di calze elastiche) e la terapia farmacologica (fondata sull'impiego di sostanze flebotoniche, antiedemigeni, profibrinolitici e antinfiammatori);

, come la terapia elastocompressiva (basata sull'uso di calze elastiche) e la terapia farmacologica (fondata sull'impiego di sostanze flebotoniche, antiedemigeni, profibrinolitici e antinfiammatori); Terapie mini-invasive , come la scleroterapia e le terapie endovascolari con laser o a radiofrequenza;

, come la scleroterapia e le terapie endovascolari con laser o a radiofrequenza; Terapie invasive, come la terapia chirurgica finalizzata alla rimozione di una porzione di vaso venoso.