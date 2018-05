Conosciuta anche come ablazione laser , la laserterapia è indicata quando il tumore al pene è un carcinoma a cellule squamose allo stadio 0 (ossia è un carcinoma in situ).

Esistono vari approcci terapeutici per la cura del tumore al pene e l'attuazione di uno piuttosto che di un altro oppure la combinazione di alcuni di loro a discapito di altri dipende da precisi fattori, che sono:

CIRCONCISIONE

La circoncisione è l'intervento chirurgico di rimozione del prepuzio.

In un contesto di tumore al pene, la sua attuazione è indicata quando la neoplasia è limitata al prepuzio e non è in una fase avanzata.

CRIOCHIRURGIA

La criochirurgia è un trattamento chirurgico particolare, che prevede l'applicazione di azoto liquido direttamente sulla massa tumorale con lo scopo di congelarla e causare la morte delle sue cellule costituenti.

In un contesto di tumore al pene, la sua attuazione è indicata quando la neoplasia è ai primissimi stadi e ha sede sul glande.

ESCISSIONE CHIRURGICA

L'escissione chirurgica di un tumore al pene consiste nell'asportazione della massa tumorale e dei tessuti normali limitrofi, eseguita mediante il classico bisturi chirurgico e dopo l'applicazione di un anestetico locale.

L'escissione chirurgica è adottabile quando il tumore è ai primi stadi o ha superato da poco i primi stadi.

Tra le implicazioni dell'escissione chirurgica figurano l'applicazione di alcuni punti di sutura e, nel caso in cui l'asportazione abbia riguardato un'ampia area di tessuto normale, l'innesto di un trapianto di pelle.

PENECTOMIA

La penectomia è l'intervento di asportazione parziale o totale del pene.

In un contesto di tumore al pene, la sua attuazione è riservata ai casi più avanzati, in cui le cellule tumorali hanno contaminato l'organo più o meno diffusamente e sono sul punto di diffondersi altrove.

Chemioterapia

La chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci in grado di uccidere le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

In un contesto di tumore al pene, la chemioterapia può essere di carattere topico e rappresentare il trattamento risolutivo, se la neoplasia è ai primissimi stadi, o di carattere sistemico e costituire un terapia di supporto alla chirurgia, se la neoplasia ha una certa estensione.

Radioterapia

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una certa dose di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), le quali hanno lo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

In un contesto di tumore al pene, la radioterapia può rappresentare: