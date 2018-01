In genere, l'iter diagnostico per l'individuazione del tumore alla lingua comincia con un esame obiettivo accurato e un'approfondita anamnesi; quindi, prosegue con alcuni esami di diagnostica per immagini (endoscopia, raggi X, TAC, ecc.); infine, termina con una biopsia tumorale.

Esame obiettivo e anamnesi

L'esame obiettivo e l'anamnesi permettono al medico di conoscere:

Quali sono i sintomi e i segni presenti. La conoscenza dei sintomi e dei segni è frutto di un'accurata visita, ma anche di colloquio medico-paziente, in cui il primo chiede al secondo di descrivere la sintomatologia;

Come e quando sono insorti i disturbi;

Da quanto tempo sono in atto i sintomi;

Se i sintomi hanno mai accennato ad attenuarsi;

Lo stile di vita del paziente. Questo aspetto è importante per il legame esistente tra l'insorgenza del tumore alla lingua e l'abitudine al fumo, l'abuso di sostanze alcoliche, la scarsa igiene orale, ecc.;

La professione svolta dal paziente. Come affermato in precedenza, esistono lavori associati alla comparsa del tumore alla lingua.

Talvolta, in caso di tumore alla lingua orale, un esame obiettivo accurato della lingua può bastare a una diagnosi definitiva.

Esami di diagnostica per immagini

Gli esami di diagnostica per immagini, come per esempio l'endoscopia, i raggi X o la TAC (sono i più praticati), servono al medico per:

Studiare le caratteristiche (grandezza, posizione, ecc.) del tumore alla lingua. A permetterlo sono soprattutto l'endoscopia e i raggi X riferiti alla sezione anatomica bocca-collo;

Stabilire se il tumore alla lingua ha disseminato qualche metastasi nei linfonodi vicini. A consentirlo sono gli esami precedenti e anche una TAC della sezione anatomica bocca-collo;

Stabilire se il tumore alla lingua ha disseminato qualche metastasi nei linfonodi lontani o in altri organi. A renderlo possibile sono i raggi X al torace e una TAC al torace.

Queste indagini sono particolarmente utili quando il tumore alla lingua riguarda la base di quest'ultima e in tutti i casi di tumore alla lingua in fase avanzata.