Per una donna in salute e non in stato di gravidanza, i tubercoli di Montgomery possono rappresentare una sorta di inestetismo, specie quando sono di grandi dimensioni.

In circostanze siffatte, per ridurre i tubercoli di Montgomery esistono vari rimedi naturali, tra cui:

L'applicazione in corrispondenza del seno di un asciugamano imbevuto d'acqua calda per circa 20 minuti. Il momento ideale per attuare questo rimedio è alla sera, prima di addormentarsi;

Aumentare l'assunzione di acqua. L'acqua favorisce la liberazione dal sebo in eccesso dei dotti escretori delle ghiandole di Montgomery; il sebo in eccesso nei detti escretori delle suddette ghiandole favorisce l'ingrossamento di quest'ultime e la comparsa dei tubercoli di Montgomery;