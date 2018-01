Per la posizione che occupa, il trochite omerale può essere oggetto di fratture sia di tipo composto (quindi, di gravità contenuta), sia di tipo scomposto (pertanto significativamente rilevanti).

Nella maggior parte dei casi, le fratture del trochite omerale sono frutto di cadute accidentali, in cui la vittima ha impattato il terreno direttamente con la porzione laterale della spalla oppure con il braccio iperteso in avanti.

In occasione delle fratture più gravi del trochite omerale, alla frammentazione ossea possono aggiungersi anche lesioni a carico di uno o più elementi della cuffia dei rotatori e/o la cosiddetta lussazione della spalla.

Frattura composta del trochite omerale

La frattura composta del trochite omerale è un infortunio di gravità contenuta, in cui la porzione ossea oggetto di rottura conserva la sua naturale posizione anatomica.

Responsabili di dolore alla spalla e di una limitazione ai movimenti del braccio, gli episodi di frattura composta del trochite omerale sono difficili da diagnosticare mediante il canonico esame ai raggi X; per una loro individuazione, infatti, occorre un esame di diagnostica per immagini più esaustivo, come per esempio la risonanza magnetica.

Molto comune in chi è vittima di brutte cadute dalla bicicletta o con gli sci, la frattura composta del trochite omerale non richiede solitamente il ricorso alla chirurgia, ma necessita soltanto di:

Immobilizzazione, tramite gessatura, del complesso spalla-braccio dell'arto superiore interessato;

Riposo del complesso spalla-braccio;

Assunzione di antidolorifici, soprattutto nelle prime fasi della terapia;

Fisioterapia una volta avvenuto il consolidamento della frattura.

Sebbene non siano infortuni gravi, le fratture composte del trochite omerale possono impiegare diverso tempo per guarire; inoltre, chi ne è vittima può continuare ad avvertire un lieve dolore o fastidio per diversi mesi da dopo il consolidamento.

Frattura scomposta del trochite omerale

La frattura scomposta del trochite omerale è un infortunio di gravità significativa, in cui la porzione ossea oggetto di rottura ha subìto uno spostamento rispetto alla sua naturale posizione anatomica.

Facilmente individuabili ai raggi X, gli episodi di frattura scomposta del trochite omerale causano dolore intenso, limitano fortemente la capacità di movimento del braccio e, spesso, sono associati a lussazioni della spalla e/o a lesioni della cuffia dei rotatori (con logiche ripercussioni sulla sintomatologia).

Le fratture scomposte del trochite omerale guariscono soltanto con il ricorso alla chirurgia. L'intervento chirurgico, infatti, è l'unico trattamento che consente il consolidamento osseo e che permette la riparazione di un'eventuale lesione della cuffia dei rotatori o il ripristino di un'eventuale lussazione della spalla.

Chiaramente, dopo l'intervento chirurgico, il paziente subirà l'immobilizzazione dell'arto superiore interessato, dovrà stare a riposo e, una volta avvenuto il consolidamento della frattura, dovrà seguire una serie di cure fisioterapiche.

I tempi di recupero da una frattura scomposta del trochite omerale sono molto lunghi e il paziente può risentire dell'infortunio per diversi anni a venire.