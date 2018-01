Per la diagnosi di trocanterite sono fondamentali, prima di tutto, un esame obiettivo accurato e un'approfondita anamnesi, e, in secondo luogo, alcuni test di diagnostica per immagini, come per esempio l'ecografia e la risonanza magnetica.

In alcune circostanze, i medici potrebbero prescrivere anche un esame ai raggi X, ai fini della cosiddetta diagnosi differenziale e per assicurarsi che il femore sia in salute.

Esame obiettivo e anamnesi

L'esame obiettivo e l'anamnesi sono due indagini mirate a chiarire i precisi connotati e il perché della sintomatologia presente. In altre parole, sono due studi relativi ai sintomi e alle cause di quest'ultimi.

Per un individuo che lamenta i classici sintomi della trocanterite, l'esame obiettivo e l'anamnesi consistono non solo in una visita medica approfondita, ma anche in un questionario, le cui domande tipiche sono:

Dove localizza per la precisione il dolore?

Quali movimenti peggiorano il dolore all'anca?

Da quanto tempo è in atto il dolore all'anca?

Il dolore all'anca è comparso dopo un episodio particolare, tipo una caduta, una contusione o un urto?

Il paziente pratica attività a rischio, come la camminata in montagna, la corsa su media-lunga distanza o il ciclismo su strada?

Sebbene i test di conferma diagnostica siano altri, esame obiettivo e anamnesi possono fornire informazioni talvolta sufficienti a stabilire la presenza di trocanterite.

Ecografia e risonanza magnetica

L'ecografia riferita alla porzione latero-superiore della coscia e la risonanza magnetica nucleare all'anca sono, di fatto, gli unici due esami diagnostici che permettono di stabilire con assoluta certezza la presenza di trocanterite.

Sia l'ecografia che la risonanza magnetica nucleare sono due test completamente indolori e non-invasivi; entrambi, infatti, non prevedono l'inserimento di strumenti all'interno del corpo, l'utilizzo di liquidi di contrasto e l'esposizione a radiazioni ionizzanti nocive.