Succlavia - Arteria Succlavia

La succlavia, o arteria succlavia, è l'arteria di grosso calibro pari e asimmetrica, situata nella parte superiore del torace, al di sotto della clavicola, a cui spetta l'importante compito di dirigere l'afflusso di sangue ossigenato in distretti come l'encefalo, il torace, il collo, la spalla e l'arto superiore.

In quanto elemento anatomico pari, la succlavia è presente, più o meno nella stessa posizione, sia sulla metà destra che sulla metà sinistra del corpo umano. La succlavia della metà destra del corpo umano prende il nome di arteria succlavia destra, mentre la succlavia della metà sinistra del corpo umano è detta arteria succlavia sinistra.

Com'è intuibile, l'arteria succlavia destra dirige il rifornimento sanguigno in direzione dei sopraccitati distretti presenti alla destra del corpo umano (quindi encefalo della metà destra, collo della metà destra ecc.); l'arteria succlavia sinistra, invece, dirige il rifornimento sanguigno in direzione dei sopraccitati distretti presenti alla sinistra del corpo umano.