Stent Coronarico - Stent Cardiaco

Lo stent coronarico si presenta come un piccolo tubicino metallico a maglie espandile, capace di aderire alle pareti delle arterie coronarie, in modo da mantenerne la pervietà (laddove, ovviamente, c'è una tendenza all'occlusione).

Dai risultati molto efficaci, l'intervento di collocamento di uno stent coronarico (stenting coronarico) non è affatto banale; richiede, infatti, una certa preparazione (esami di controllo, coronarografia, presentazione a digiuno ecc.), è delicato, dura più ore e presenta diversi rischi, alcuni anche con conseguenze molto gravi.

Breve ripasso di cosa sono le coronarie

Le coronarie sono le arterie che riforniscono di sangue ossigenato il miocardio, ossia il muscolo del cuore. In altri termini, le coronarie sono i vasi sanguigni arteriosi che mantengono in vita il cuore, in quanto per i tessuti di quest'ultimo le fornitrici di ossigeno e nutrienti essenziali alla sopravvivenza.

Le coronarie hanno origine nei primissimi tratti dell'aorta ascendente; di fatto, rappresentano le prime diramazioni dell'aorta.