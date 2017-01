Stato Vegetativo

Cos'è lo stato vegetativo? Lo stato vegetativo è una condizione di veglia che può seguire il coma, caratterizzata da inconsapevolezza di sé e dell'ambiente circostante.

Purtroppo, le persone in stato vegetativo hanno poche, se non nulle, possibilità di tornare a una vita normale. Nella maggior parte dei casi, infatti, i pazienti non migliorano o mostrano miglioramenti minimi e hanno continuo bisogno di assistenza.

Una veloce definizione di stato vegetativo potrebbe essere stato di veglia incosciente. STATO VEGETATIVO E STATO DI MINIMA COSCIENZA Lo stato vegetativo rappresenta un'alternativa al cosiddetto stato di minima coscienza.

Brevemente, lo stato di minima coscienza è una condizione di veglia che può succedere al coma, in cui il diretto interessato possiede un certo grado di consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante. EPIDEMIOLOGIA In Italia, secondo alcune stime presunte, il numero di pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza sarebbe circa 3.000-3.500. Sono dati alquanto vaghi per almeno un paio di ragioni, che sono: la mancanza di uno studio epidemiologico attendibile e il gran numero di diagnosi errate.

Negli Stati Uniti, sembra che il numero di persone in stato vegetativo sia compreso tra i 15.000 e i 40.000 individui. Tuttavia, anche in questo caso, si tratta di stime alquanto approssimative. ORIGINE DEL NOME A proporre il termine “stato vegetativo” furono il neurochirurgo scozzese Bryan Jannett e il neurologo statunitense Fred Plum, nel 1972. ALTRI NOMI DELLO STATO VEGETATIVO In medicina, sono sinonimi di stato vegetativo i termini “sindrome apallica” e “coma vigile”.

Nello specifico, la dicitura “sindrome apallica” rappresenta il nome originale della condizione che poi B. Jannett e F. Plum denominarono “stato vegetativo”. A coniarla fu uno psichiatra tedesco di nome Ernst Kretschmer, nel 1940. Kretschmer è conosciuto in ambito medico perché detiene il merito di aver descritto per primo le caratteristiche della condizione corrispondente allo stato vegetativo.

Cause Per comprendere il passaggio da coma a stato vegetativo, bisogna riepilogare cosa determina l'entrata in coma.

L'entrata in coma ha luogo quando la corteccia cerebrale e/o una struttura del tronco encefalico denominata sistema di attivazione reticolare (RAS) subiscono un danno.

Corteccia cerebrale e RAS, infatti, sono le due componenti nervose (per la precisione del sistema nervoso centrale) deputate al mantenimento dello stato di coscienza.

Numerosi studi neurologici hanno evidenziato che il passaggio da coma a stato vegetativo si verifica in tutte quelle circostanze in cui c'è un recupero funzionale da parte del tronco encefalico (nello specifico il sistema di attivazione reticolare), ma non da parte della corteccia cerebrale. EVENTI ALL'ORIGINE DELLO STATO VEGETATIVO Lo stato vegetativo può derivare da episodi di coma successivi a: Infortuni traumatici alla testa di tipo acuto;

Ipossia cerebrale diffusa;

Malattie neurodegenerative;

Anomalie congenite gravi del sistema nervoso centrale;

Gravi malattie metaboliche;

Intossicazioni da abuso/overdose di farmaci, droghe pesanti, sostanze nocive o alcol;

Meningite;

Ictus;

Ernia cerebrale;

Tumori o ascessi cerebrali;

Encefalopatia epatica a uno stadio avanzato;

Epilessia grave;

Encefalomielite acuta disseminata (ADEM). TIPI La comunità dei neurologi e la Royal College of Physicians ritengono corretto distinguere lo stato vegetativo in base alla durata temporale. Da ciò ne risultano due tipologie principali di stato vegetativo: lo stato vegetativo continuo e lo stato vegetativo permanente. Si definisce continuo lo stato vegetativo che è in corso da più di 4 settimane ma da meno di 6 mesi.

Si definisce permanente, invece, lo stato vegetativo in atto da più di 6 mesi, se la causa è non-traumatica, e da più di 12 mesi, se la causa è traumatica.

Sintomi, segni e complicazioni Il caratteristico sintomo dello stato vegetativo è la mancanza di consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante.

A questo si aggiungono: l'incapacità di poter rispondere a stimoli visivi o comandi vocali, l'incapacità di compiere movimenti volontari, l'incapacità di interagire con le altre persone, l'incontinenza fecale, l'incontinenza urinaria e l'assenza di una risposta comportamentale. FUNZIONI E CAPACITÀ PRESENTI NELLE PERSONE IN STATO VEGETATIVO Le persone in stato vegetativo possono recuperare funzioni e capacità, che in stato di coma sono tipicamente assenti.

Diversamente da chi è in coma, infatti, chi è in stato vegetativo: Presenta una funzione cardiaca e una funzione respiratoria entrambe regolari e corrette;

Ha riflessi complessi, che gli consentono di sbadigliare, masticare, deglutire ecc;

È capace di aprire e muovere temporaneamente gli occhi;

È in grado di avvertire i rumori più forti;

Reagisce con movimenti involontari, a seguito di stimoli dolorosi;

Presenta un ciclo sonno-veglia. È importante precisare che il ciclo sonno-veglia delle persone in stato vegetativo è spesso anomalo;

Può sorridere o aggrottare le sopracciglia;

Presenta riflessi spinali.

Diagnosi Lo stato vegetativo altera la coscienza in modo simile ad altre condizioni. Ciò potrebbe, di conseguenza, rendere complessa la sua individuazione e richiedere l'esecuzione di diversi esami diagnostici.

Tra gli esami utili a una corretta diagnosi di stato vegetativo, meritano sicuramente una citazione: l'esame obiettivo, la risonanza magnetica dell'encefalo, la TAC encefalica, la PET cerebrale e l'elettroencefalogramma (EEG). ESAME OBIETTIVO E CRITERI CLINICI L'esame obiettivo permette di stabilire la presenza o meno di quei criteri clinici necessari ad affermare se una persona è in stato vegetativo oppure no.

Secondo tali criteri clinici, una persona è in stato vegetativo se: Da sveglio, ha gli occhi aperti e presenta una certa mobilità oculare e palpebrale; ciononostante, però, con lo sguardo non segue alcun stimolo visivo;

Non ha alcuna coscienza di sé e dell'ambiente circostante;

Presenta il ciclo sonno-veglia;

Mostra schemi riflessi di movimento involontario, in risposta a stimoli dolorosi;

Compie movimenti spontanei stereotipati;

Può presentare riflessi complessi, tra cui movimenti di masticazioni e deglutizione, smorfie del viso, sbadiglio e presa della mano;

Respira in modo autonomo;

Presenta un ritmo cardiaco nella norma.

Terapia Medici ed esperti in materia di stato vegetativo, stato di minima coscienza e coma non hanno ancora individuato un medicinale o una particolare strumentazione terapeutica capace di ripristinare un normale stato di coscienza, nella persona interessata.

Precisato ciò, per chi è in stato vegetativo è prevista una terapia di supporto, che comprende: Tutte quelle precauzioni finalizzate a prevenire le complicanze da immobilizzazione .

Tra le principali complicanze da immobilizzazione, rientrano: la polmonite da aspirazione, le piaghe da decubito e la malattia tromboembolica;

. Tra le principali complicanze da immobilizzazione, rientrano: la polmonite da aspirazione, le piaghe da decubito e la malattia tromboembolica; La somministrazione di cibo e acqua nelle corrette quantità e modalità (alimentazione corretta e completa). Rifornire l'organismo interessato di tutti i nutrienti necessari è fondamentale per la sopravvivenza e il mantenimento di un buono stato di salute;

e acqua nelle corrette quantità e modalità (alimentazione corretta e completa). Rifornire l'organismo interessato di tutti i nutrienti necessari è fondamentale per la sopravvivenza e il mantenimento di un buono stato di salute; Esercizi di fisioterapia, per prevenire le contratture muscolari dovute all'immobilità prolungata. La terapia di supporto è fondamentale per mantenere in vita il paziente e ridurre, in modo sensibile, il rischio di complicanze (es: le già citate piaghe da decubito, la polmonite da aspirazione ecc).