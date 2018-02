Dovuta alla mutazione di uno tra i geni conosciuti con le sigle TCOF1, POLR1C e POLR1D, la sindrome di Treacher Collins può essere sia una condizione acquisita nel corso dello sviluppo embrionale sia una condizione ereditaria. I sintomi e i segni della sindrome di Treacher Collins sono riscontrabili, in parte, già alla nascita, il che favorisce la diagnosi precoce. Attualmente, purtroppo, chi soffre di sindrome di Treacher Collins può contare soltanto su trattamenti sintomatici – ossia mirati ad alleviare la sintomatologia – in quanto non esiste alcuna cura in grado di annullare le conseguenze della mutazione a carico dei 3 geni sopraccitati.

La sindrome di Treacher Collins deve il proprio nome a Edward Treacher Collins , ossia il chirurgo e oftalmologo di nazionalità inglese che, attorno al 1900, la descrisse per la prima volta in modo dettagliato e approfondito.

Cause

A causare la sindrome di Treacher Collins è la mutazione (ossia un'anomalia nella normale sequenza del DNA) di uno tra i geni umani conosciuti con le sigle TCOF1, POLR1C e POLR1D.

In altre parole, un individuo soffre della sindrome di Treacher Collins, quando uno tra i geni TCOF1, POLR1C e POLR1D presenta un'anomalia nella sequenza di DNA. I geni implicati nella sindrome di Treacher Collins: sede e normale funzione Premessa : i geni presenti sui cromosomi umani sono sequenze di DNA che hanno il compito di produrre proteine fondamentali in processi biologi indispensabili alla vita, tra cui la crescita e la replicazione cellulare. I geni TCOF1, POLR1C e POLR1D risiedono, rispettivamente, sul cromosoma 5, sul cromosoma 6 e sul cromosoma 13.

In assenza di mutazioni a loro carico (quando in una persona non affetta da sindrome di Treacher Collins), i geni sopraccitati producono ciascuna una proteina con un ruolo chiave nel corretto sviluppo delle ossa e dei tessuti molli del viso; più nello specifico, producono delle proteine deputate alla produzione di un RNA ribosomiale (una particolare tipologia di RNA), che serve a regolare i processi di crescita delle ossa e dei tessuti molli del viso.

Cosa provoca la mutazione dei geni associati alla sindrome di Treacher Collins? In presenza delle mutazioni responsabili della sindrome di Treacher Collins, i geni TCOF1, POLR1C e POLR1D perdono la capacità di esprimere proteine funzionali, il che comporta l'assenza di elementi guida in occasione dei processi di sviluppo delle ossa e dei tessuti molli del viso.

In altri termini, le mutazioni genetiche all'origine della sindrome di Treacher Collins causano l'assenza di agenti deputati alla regolazione della giusta crescita dei tessuti ossei e dei tessuti molli costituenti il volto umano. Malattia ereditaria o acquisita? La sindrome di Treacher Collins può essere il risultato sia di una mutazione ereditaria (cioè trasmessa per via genitoriale) sia di una mutazione acquisita in modo spontaneo, dal nulla e senza precise ragioni, nel corso dello sviluppo embrionale (cioè dopo che lo spermatozoo ha fecondato l'uovo e ha avuto inizio l'embriogenesi).

Dal punto di vista statistico, la sindrome di Treacher Collins è più frequentemente una condizione acquisita che una condizione ereditaria; infatti, è correlata a una mutazione di tipo acquisito, in un 60% dei casi clinici, e a una mutazione di tipo ereditario, nel restante 40% (*)

*Nota Bene: i dati statistici in questione sono relativi esclusivamente ai casi di sindrome di Treacher Collins dovuti alla mutazione dei geni TCOF1 e POLR1D.

Per i casi clinici associati alla mutazione del gene POLR1C non esistono informazioni in merito al tipo di mutazione.

Ereditarietà nella sindrome di Treacher Collins

Per capire… Ogni gene umano è presente in due copie, chiamate alleli , una di provenienza materna e una di provenienza paterna.

, una di provenienza materna e una di provenienza paterna. Una malattia genetica è autosomica dominante quando, per manifestarsi, è sufficiente la mutazione di una sola copia del gene che la causa.

Una malattia ereditaria è autosomica recessiva quando, per manifestarsi, è necessaria la mutazione di entrambe le copie del gene che la causa.