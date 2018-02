Con alcuni suoi sintomi e segni caratteristici, la sindrome di Sotos è evidenziabile già alla nascita e nei primi anni di vita.

Come anticipato all'inizio, questa rara malattia genetica comporta un'eccessiva crescita scheletrica, la presenza di anomalie facciali e craniche e un ritardo nello sviluppo delle capacità intellettive e motorie.

Crescita scheletrica eccessiva

Nella sindrome di Sotos, la crescita scheletrica eccessiva è la manifestazione clinica riscontrabile per prima e fin dai primissimi istanti di vita. Del resto, i pazienti ne sono oggetto già in fase pre-natale.

Le conseguenze a livello fisico di questa crescita scheletrica eccessiva sono:

Alla nascita, testa grande e peso sopra la media ;

e ; Nei primi anni di vita, elevato sviluppo staturale (cioè in altezza), mani grandi, piedi grandi e testa grande.

A ciò, è importante aggiungere che l'impatto della sindrome di Sotos sulla crescita scheletrica condiziona anche l'invecchiamento osseo: rispetto ai loro coetanei sani, i bambini con sindrome di Sotos dimostrano un'età ossea che è di 2-4 anni superiore.

LA CRESCITA ECCESSIVA HA UNA FINE?

Gli effetti più importanti sulla crescita scheletrica, da parte della sindrome di Sotos, terminano attorno ai 3-4 anni di vita. Da quest'età in poi, infatti, l'elevato tasso di crescita scheletrica tende gradualmente ad attenuarsi, fino alla normalità.

CONSEGUENZE IN ETÀ ADULTA

A causa dell'eccessiva crescita scheletrica in giovanissima età, gli individui con sindrome di Sotos raggiungono, in età adulta, un'altezza non inferiore ai 193 cm.

È interessante far notare ai lettori che il peso di questi soggetti è in linea con il peso degli individui sani di uguale altezza; questo vuol dire che la sindrome di Sotos condiziona soltanto la statura e non il peso corporeo.

Anomalie cranio-facciali

Le anomalie cranio-facciali correlate alla sindrome di Sotos sono: