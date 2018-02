La sindrome di Proteo è dovuta a una specifica mutazione del gene AKT1, situato sul cromosoma 14.

Nell'essere umano, la suddetta mutazione è sempre acquisita in modo spontaneo, dal nulla e senza precise ragioni, nel corso dello sviluppo embrionale – cioè dopo che lo spermatozoo ha fecondato l'uovo e ha avuto inizio l'embriogenesi.

Cosa provoca la mutazione del gene associato alla sindrome di Proteo?

Premessa : i geni presenti sui cromosomi umani sono sequenze di DNA che hanno il compito di produrre proteine fondamentali in processi biologi indispensabili alla vita, tra cui la crescita e la replicazione cellulare.

In assenza di mutazioni a suo carico, il gene AKT1 produce una proteina deputata a regolare i processi di crescita, divisione e morte cellulare; in altre parole, dà vita a una proteina regolatrice del ciclo vitale delle cellule, evitando i fenomeni di iperproliferazione cellulare.

In presenza invece della mutazione responsabile della sindrome di Proteo, il gene AKT1 perde ogni sua proprietà regolatrice (non è più un regolatore efficace del ciclo vitale delle cellule) e ciò comporta che le cellule interessate siano oggetto di crescita e divisione incontrollate.

La mancanza, nei malati di sindrome di Proteo, di un regolazione efficace del ciclo vitale delle cellule rappresenta la ragione per cui alcune parti del corpo sono protagoniste di una crescita eccessiva.