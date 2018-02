La sindrome di Pfeiffer può insorgere a causa di una specifica mutazione a carico del gene FGFR2, situato sul cromosoma 10, oppure a causa di una doppia specifica mutazione, una a carico dell'appena citato gene FGFR2 e una a carico del gene FGFR1, la cui sede è sul cromosoma 8.

Nell'essere umano, la o le suddette mutazioni possono essere ereditarie – cioè trasmesse per via genitoriale – oppure acquisite in modo del tutto spontaneo dal nulla, senza precise ragioni, nel corso dello sviluppo embrionale – cioè dopo che lo spermatozoo ha fecondato l'uovo e ha avuto inizio l'embriogenesi.

Cosa provoca la mutazione del gene associato alla sindrome di Pfeiffer?

Premessa : i geni presenti sui cromosomi umani sono sequenze di DNA che hanno il compito di produrre proteine fondamentali in processi biologi indispensabili alla vita, tra cui la crescita e la replicazione cellulare.

Quando sono privi di mutazioni (quindi in una persona sana), i geni FGFR1 e FGFR2 producono nelle giuste quantità, rispettivamente, il Recettore per il Fattore di Crescita dei Fibroblasti 1 e il Recettore per il Fattore di Crescita dei Fibroblasti 2, i quali sono due proteine recettoriali indispensabili a scandire la tempistica relativa alla fusione delle suture craniche e a regolare lo sviluppo delle dita di mani e piedi (in altre parole, segnalano quando è il momento appropriato per la fusione delle suture craniche e controllano la formazione delle dita di mani e piedi).

Quando invece subiscono le mutazioni osservate in presenza di sindrome di Pfeiffer, i geni FGFR1 e FGFR2 sono iperattivi e producono le sopraccitate proteine recettoriali in quantità così massicce, che i tempi di fusione delle suture craniche risultano alterati (sono più veloci) e il processo di formazione delle dita di mani e piedi non avviene in maniera corretta.

La sindrome di Pfeiffer è una malattia autosomica dominante