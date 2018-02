Nell'insorgenza delle diverse varianti di sindrome di Ehlers Danlos sono implicati sicuramente ben 12 geni, il cui compito, in condizioni di normalità, è produrre un collagene funzionale. Dalla sindrome di Ehlers Danlos non è possibile guarire; tuttavia, chi soffre di questa spiacevole malattia può contare su vari trattamenti sintomatici, che permettono di controllare abbastanza efficacemente i disturbi principali.

Cause

La sindrome di Ehlers Danlos è dovuta a una mutazione – ossia un cambiamento anomalo – in uno o più dei seguenti 12 differenti geni: COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, TNXB, ADAMTS2, PLOD1, B4GALT7, DSE, D4ST1 e CHST14.

In un individuo, le mutazioni a carico dei suddetti geni può essere di natura ereditaria – cioè trasmessa da uno o entrambi i genitori – oppure acquisita in modo del tutto spontaneo nel corso dello sviluppo embrionale – cioè dopo che lo spermatozoo ha fecondato l'uovo e ha avuto inizio l'embriogenesi.

Curiosità Secondo recenti studi di genetica, ancora tutti da confermare, la comparsa della sindrome di Ehlers Danlos dipenderebbe da ulteriori 7 diversi geni, oltre ai 12 sopra riportati.

Quali sono le normali funzioni dei 12 geni associati a EDS? Cosa accade invece quando sono mutati? Premessa : i geni presenti sui cromosomi umani sono sequenze di DNA che hanno il compito di produrre proteine fondamentali in processi biologici indispensabili alla vita, tra cui la crescita e la replicazione cellulare. Quando sono sani (cioè privi di mutazioni), i 12 geni correlati alla sindrome di Ehlers Danlos, producono enzimi e proteine fibrose fondamentali alla corretta produzione, elaborazione e strutturazione finale del collagene. Situato nella matrice extracellulare, il collagene è la più importante proteina con funzione strutturale dei vari tessuti connettivi del corpo umano.

Quando invece sono portatori di mutazione, i 12 geni associati alla sindrome di Ehlers Danlos perdono la capacità di generare i suddetti enzimi o proteine fibrose e ciò comporta la composizione finale di un collagene poco funzionale, non sufficientemente efficace nella sua azione strutturale; dalla presenza generalizzata (cioè in tutto il corpo) di un collagene difettoso dipende l'indebolimento dei tessuti connettivi di pelle, ossa, articolazioni, vasi sanguigni ecc.

La tabella sottostante riporta le precise funzioni dei 12 geni connessi alla sindrome di Ehlers Danlos, specificando anche, per la maggior di loro, in quali tipi patologici sono coinvolti (quando, ovviamente, sono mutati).

Proteine fibrose Enzimi COL1A1 Coinvolto in: sindromi di Ehlers Danlos di tipo classico (raramente) e di tipo artrocalasico. ADAMTS2 Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos con dermatosparassi. COL1A2 Coinvolto in: sindromi di Ehlers Danlos di tipo artrocalasico e di tipo cardio-valvolare. PLOD1 Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos con cifoscoliosi. COL3A1 Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos di tipo vascolare. B4GALT7 Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos di tipo spondilo-cheiro-displasico. COL5A1 Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos di tipo classico. DSE COL5A2 Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos di tipo classico. D4ST1 Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos di tipo muscolo-contratturale. TNXB Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos di tipo simile al classico. CHST14 Coinvolto in: sindrome di Ehlers Danlos di tipo muscolo-contratturale.

È più comune la forma ereditaria o la forma non ereditaria? È difficile stabilire se la sindrome di Ehlers Danlos sia più spesso ereditaria o frutto di una mutazione acquisita nel corso dello sviluppo embrionale. A ostacolare le conclusioni su questo aspetto sono le numerose tipologie della malattia in esame e la diversa tendenza ai fenomeni di mutazioni spontanea dei vari geni implicati. Ereditarietà della sindrome di Ehlers Danlos Laddove la trasmissione della sindrome di Ehlers Danlos avviene per via genitoriale, l'ereditarietà varia da autosomica dominante ad autosomica recessiva a seconda del tipo patologico considerato.

Tra le sindromi di Ehlers Danlos equiparabili a una malattia autosomica dominante, figurano: il tipo ipermobile, il tipo classico, il tipo vascolare, il tipo artrocalasico e il tipo con periodontite; tra le sindromi di Ehlers Danlos equiparabili invece a una malattia autosomica recessiva, rientrano: il tipo simile al classico, il tipo con dermatosparassi, il tipo con cifoscoliosi, il tipo spondilo-cheiro-displasico, il tipo cardio-valvolare e il tipo muscolo-contratturale.

Da questi elenchi, rimane fuori soltanto il tipo miopatico, il quale, per ragioni ancora poco chiare, può comportarsi sia come una malattia autosomica dominante sia come una malattia autosomica recessiva.