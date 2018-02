Cosa provoca la mutazione del gene associato alla sindrome di Apert?

Premessa : i geni presenti sui cromosomi umani sono sequenze di DNA che hanno il compito di produrre proteine fondamentali in processi biologi indispensabili alla vita, tra cui la crescita e la replicazione cellulare.

Quando è privo di mutazioni (quindi in una persona sana), il gene FGFR2 implicato nella sindrome di Apert produce nelle giuste quantità una proteina recettoriale, chiamata Recettore per il Fattore di Crescita dei Fibroblasti 2, indispensabile a scandire i tempi di fusione delle suture craniche e a controllare la separazione delle dita di mani e piedi (in altre parole, segnala quando è il momento appropriato per la fusione delle suture craniche e regola la formazione delle dita di mani e piedi).

Quando invece subisce la mutazione osservata in presenza di sindrome di Apert, il gene FGFR2 è iperattivo e produce la sopraccitata proteina recettoriale in quantità così massicce, che la tempistica relativa alla fusione delle suture craniche risulta alterata (è più veloce) e i processi di separazione delle dita di mani e piedi non avvengono in maniera corretta.

Chi è più a rischio?

Per quanto concerne i casi acquisiti di sindrome di Apert, non sono assolutamente chiari al momento i fattori che inducono la mutazione del gene FGFR2 a concepimento avvenuto.

Le ricerche in merito a questo aspetto sono tuttora in corso.