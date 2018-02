Se la mutazione risiede in COL4A4 o in COL4A3 e la malattia è di tipo autosomico dominante

Se la mutazione risiede in COL4A4 o in COL4A3 e la malattia è di tipo autosomico recessivo

A livello uditivo, la sindrome di Alport è causa di sordità parziale ; per la precisione, induce un' ipoacusia neurosensoriale , che impedisce al paziente di avvertire i suoni alle alte frequenze ( ipoacusia alle alte frequenze ). Lo sviluppo delle problematiche uditive, da parte di chi soffre di sindrome di Alport, varia in relazione al gene oggetto di mutazione e al tipo di ereditarietà; infatti:

In presenza di sindrome di Alport, i sintomi correlati alla perdita della funzione renale consistono principalmente in ematuria , cioè sangue nelle urine , e proteinuria , cioè presenza di proteine nelle urine . L'ematuria è un sintomo abbastanza precoce, nel senso che, nei soggetti con sindrome di Alport, tende a comparire in giovane età; nella maggior parte dei casi, il suo riconoscimento è possibile soltanto attraverso il microscopio ( ematuria microscopica ). Al contrario, la proteinuria è un sintomo più tardivo, cioè che appare quando la sindrome di Alport è in fase più avanzata.

In alcuni rari casi, la sindrome di Alport ha effetti così estesi che, alle conseguenze sopra indicate, aggiunge anche leiomiomatosi diffusa dell' esofago e dell'albero tracheo- bronchiale , e gravi problemi vascolari ( dissezione aortica e aneurisma dell' aorta addominale o toracica ).

Per motivi ancora sconosciuti, la sindrome di Alport risparmia una parte dei pazienti dai problemi uditivi; in altre parole, per ragioni ignote, una parte dei portatori di sindrome di Alport non sviluppa alcuna ipoacusia neurosensoriale.

Anomalie oculari e deficit visivi: i dettagli

Osservabili soltanto in una certa percentuale di pazienti, le anomalie oculari indotte dalla sindrome di Alport sono causa di condizioni quali: cheratocono, lenticono, cataratta e presenza di macchie sulla macula retinica.

Tranne la presenza di macchie sulla macula retinica, tutte queste condizioni appena nominate pregiudicano più o meno profondamente le capacità visive dei pazienti.

Leiomiomatosi diffusa dell'esofago e dell'albero tracheo-bronchiale

La leiomiomatosi diffusa dell'esofago e quella dell'albero tracheo-bronchiale sono rari tumori benigni che, nei soggetti con sindrome di Alport, possono provocare:

Complicanze

La principale complicanza della sindrome di Alport è lo stato di insufficienza renale all'ultimo stadio, derivante dalla progressiva e inesorabile perdita della funzione renale.

In medicina, l'espressione "insufficienza renale all'ultimo stadio" indica lo stadio terminale nonché lo stadio più grave dell'insufficienza renale cronica, ossia la condizione in cui i reni hanno perso totalmente e in modo definitivo ogni loro capacità funzionale.

Responsabile di conseguenze molto gravi (es: ipertensione, edema polmonare, fragilità ossea, immunodepressione, danni al sistema nervoso ecc.), l'insufficienza renale di ultimo stadio impone un trattamento cronico come la dialisi e rappresenta la più importante indicazione per un'operazione chirurgica come il trapianto di rene.