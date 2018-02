Premessa: come si vedrà più avanti, la sindattilia è una condizione clinicamente rilevante quando interessa le mani (queste sono anche le sedi più colpite). Ciò spiega per quale motivo le informazioni che il lettore sta per ottenere riguardano specificatamente la fisiopatologia della sindattilia alla mano.

Nel corso del normale sviluppo embrionale di un feto (quindi a concepimento avvenuto), l'intero arto superiore umano (mano compresa) prende forma e assume l'aspetto che avrà nella vita post-natale tra la IV (quarta) e l'VIII (ottava) settimana di gestazione. Questo significa che, 56 giorni dopo il concepimento, l'essere umano possiede già le mani nella loro forma definitiva, separazione tra le dita compresa (alle origini del suo sviluppo, l'arto superiore ricorda una pagaia, con la mano che ne rappresenta l'estremità deputata a fendere l'acqua).

In un simile contesto, la sindattilia è la conseguenza di un errore durante lo sviluppo degli arti superiori, nei 56 giorni sopraccitati. Per la precisione, l'errore in questione è un errore di segnalazione cellulare, tale per cui non ha luogo l'appropriata separazione delle dita.

In altre parole, è come se il segnale biologico indispensabile alla divisione delle dita – che alle origini sono effettivamente tutte unite tra loro – venisse meno o non fosse appropriato allo scopo.