Attualmente, non esiste alcuna cura medica approvata che riesca a evitare la sarcopenia.

Da diversi decenni, tuttavia, sono in corso svariate ricerche farmacologiche finalizzate a capire se l'uso di ormoni, quali il testosterone e l'ormone della crescita, consenta il mantenimento della massa e della forza muscolare, a dispetto dell'invecchiamento.

Contrastare la Sarcopenia si può: i Rimedi Naturali

Se è vero che non esiste una cura medica capace di evitare la sarcopenia, è altrettanto vero però che esistono diversi rimedi naturali in grado di contrastare il fisiologico declino della massa e della forza muscolare connesso all'età e prevenirne le conseguenze peggiori.

Tali contromisure naturali consistono nell'esercizio fisico costante e in un'alimentazione in linea con le esigenze del tessuto muscolare e del corpo umano in generale, nell'età avanzata.

ESERCIZIO FISICO

L'esercizio fisico è un modo per utilizzare i muscoli; l'utilizzo dei muscoli è fondamentale per mantenere o, se l'utilizzo è intenso, migliorare la loro massa e la loro forza.